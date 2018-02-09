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Джимми Робертсон - Люка Бресель

Shoot Out - 9 февраля 2018

Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем Джимми Робертсон – Лука Бресель на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:40 9 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джимми Робертсон и Лука Бресель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.