Онлайн

Йон Чжан - Джейми Кёртис-Барретт

Shoot Out - 9 февраля 2018

Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем Йон Чжан – Джейми Кёртис-Барретт на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:10 9 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Йон Чжан и Джейми Кёртис-Барретт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.