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Стюарт Кэррингтон - Хуссейн Вафаеи Айоури

Shoot Out - 22 февраля 2019

Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем Стюарт Кэррингтон – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 22 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Стюарт Кэррингтон и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.