Стивен Хендри ошибся насчет Shoot Out. Безумный турнир разнообразит снукер и сделает его зрелищнее

«Я ненавидел Shoot Out и совсем им не наслаждался, – сказал Стивен Хендри на прошлой неделе. – Мне не нравятся пьяная публика и крики. Я согласен, если бы все турниры были одинаковыми, спорт бы умер, но это просто не мое». Семикратный чемпион мира упомянул одну из особенностей самого странного турнира сезона, но громкие зрители – далеко не все, что бесит некоторых фанатов на Shoot Out.

Появившийся в современном виде восемь лет назад ивент напоминает не чопорное мероприятие, а ламповое городское соревнование, проходящее в одном из пабов Уотфорда. Матчи состоят из одного фрейма, на который отводится 10 минут, при этом время удара тоже лимитировано. Дресс-код игроков и судей – не классические костюмы, а бодрые поло. Наконец, рефери не цыкает на случайно кашлянувшего зрителя – фанаты могут петь, орать и поторапливать участников.

Майкл ХолтGetty Images

Для консервативного снукера Shoot Out – вечный повод поспорить. Кого-то бесит несерьезный формат, непохожий на продолжительные снукерные драмы. Моралисты жалеют игроков, которые терпят пьяные претензии в своей адрес. Самое противоречивое в турнире – рейтинговый статус. Победитель получает больше 36 тысяч евро и 32 тысячи рейтинговых очков. Ноунеймы и любители не только наслаждаются атмосферой и интерактивом, но и бьются за продвижение в табели, пока большинство лидеров отдыхает.

Зануды уверены, что Shoot Out – это максимум пригласительный ивент, а его рейтинговость – унижение для серьезных и статусных соревнований. Но турнир, завершившийся в Уотфорде победой самого быстрого игрока тура Чепчая Ун-Ну, показал, что заслуживает свое положение. Драма матчей на Shoot Out разворачивается не на несколько дней и десятки фреймов. Из-за короткого тайминга каждая встреча часто превращается в лотерею. Игроки нервничают, когда не успевают пробить за положенные 15 или 10 секунд, но именно это добавляет неожиданности и остроты ощущений.

Даже футбол разнообразил бы турнир с ограничением атаки по времени, укороченными таймами и маленьким полем. Снукер существует в замкнутом мирке и возможность сбежать от устоявшихся канонов – необходимый выход из зоны комфорта, который продлевает жизнь не самому популярному спорту. Те, кто раньше не увлекался снукером, легко заскучают на долгом матче с тактической борьбой, а десятиминутное шоу – идеальный вариант, чтобы подогреть интерес.

Shoot Out – не конкурент классике типа Masters и чемпионата Великобритании, а лишь возможность отвлечься и по-другому взглянуть на привычную игру. Здесь мелькают новые лица, давно откатившиеся на дно рейтинга ветераны и даже женщины – для зрителей это настоящий парад экзотики с героями, которых никто не видел вживую.

16-летний Райан Дэвис свел болельщиков с ума хладнокровием, устроил перестрелку с бельгийцем Беном Мертенсом, который младше его на два года, и заслужил похвалу самого Марка Аллена. Фаворит фанатов 1980-х и 90-х Джимми Уайт поучаствовал в истории: сыграл с чемпионкой среди женщин Рианн Эванс, которая раньше не добиралась до телевизионных матчей. Формат позволил проводить игры одну за другой, и ни один из участников не остался на периферии из-за параллельных встреч.

Оказалось, что измененные правила не лишают Shoot Out всех атрибутов классного снукера – просто добавляют что-то еще. Чепчая, Рики Уолден и Лука Бресель сделали крупные брейки, Бен Уолластон проиграл на последней секунде, пробив до остановки предыдущего шара, а Майкл Холт перекинул биток через красный прямо в лузу – получился гениальный трикшот. Неформальная обстановка раскрепостила игроков. Они не злились, когда кому-то в зале надоедали отыгрыши, и сами смеялись над нелепыми ошибками. Для снукеристов и фанатов Shoot Out стал шансом лучше узнать друг друга.

Видео - Холт так спешил забить шар, что перекинул биток прямо в лузу 00:31

Традиционалисты, которые раньше разделяли позицию Хендри, раскаялись и похвалили турнир. «Приятно видеть удовольствие и смех в зале каждую секунду каждого матча, – написал Алан Макманус. – Они могут выпить пива и сбросить напряжение после рабочей недели. Пусть они придумают глупый, но уважительный чант про любимого игрока. Этот турнир проходит раз в год и полностью оправдывает себя».

Другой важный аспект, на который указал Макманус – возможность для молодых игроков и аутсайдеров. На более крупных турнирах юниоры вылетают в первых раундах или даже в квалификации, когда посев сводит их с Трампом или Хиггинсом. На Shoot Out слепой жребий после каждого раунда и уникальная система правил оставляют шансы до самого финала. «Когда-то мы все были подростками, – добавил Алан. – Представьте, что у вас появится возможность сыграть против профессионала на рейтинговом турнире, вас покажут по телевизору. Вы будете на седьмом небе от счастья».

В снукере находится место для рейтинговых турниров, где выступают только лучшие по мировой и годичной табели. Это несправедливо – талантливый молодой игрок даже теоретически не может прервать доминирование ветеранов, потому что находится на несколько десятков мест ниже в рейтинге. На Shoot Out такого нет – это разновидность уайлд-кард для всего тура, потому что заслуги не имеют значения, а стартовые позиции равны.

Питер Эбдон и Али Картер поддержали Макмануса: капитан назвал турнир самым захватывающим событием сезона, а двойник Джона Малковича извинился за то, что раньше ворчал на Shoot Out. Даже ранний вылет не испортил опытным снукеристам настроение от похожего на дружескую вечеринку турнира. Они следили за каждым матчем, ожидая победы кого-то из дебютантов. После своих фреймов игроки часто отправлялись в зал, откуда вместе с фанатами поддерживали приятелей.

Дополнительное внимание к турниру привлек сам Ронни О’Салливан. Ракета пожалел, что пропускал все веселье раньше, и пообещал выступить в следующем сезоне. Кто-то предположил, что Ронни говорит с сарказмом – гений любит поддеть босса World Snooker Барри Хирна, активно пропагандирующего Shoot Out. Но даже если восторг О’Салливана притворный, он с искренним энтузиазмом работал в студии и вряд ли разделял негатив Хендри.

Критики жаловались на зрителей, которые унижали игроков воплями, но другая сторона такой свободы – семейная обстановка на арене. Уилсон притащил сынишку прямо к столу, жена Холта трогательно переживала за него в последних раундах, а Доминик Дэйл повеселил всех цирковыми скиллами. На Shoot Out произошло слишком много забавного и трогательного, чтобы ненавидеть этот четырехдневный праздничный марафон.

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