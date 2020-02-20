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Чуань Леон Тор - Nutcharut Wongharuthai

Shoot Out - 20 февраля 2020

Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем Чуань Леон Тор – Nutcharut Wongharuthai на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:10 20 февраля 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Чуань Леон Тор и Nutcharut Wongharuthai, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.