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Хуссейн Вафаеи Айоури - Александр Урсенбахер

Shoot Out - 21 февраля 2020

Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем Хуссейн Вафаеи Айоури – Александр Урсенбахер на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:10 21 февраля 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Хуссейн Вафаеи Айоури и Александр Урсенбахер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.