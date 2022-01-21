21.01.22
Э. ХэмилтонЭнтони Хэмилтон
Не ранее
23:00
Р. МилкинсРоберт Милкинс
Shoot Out • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Энтони Хэмилтон - Роберт Милкинс

Снукер Следите за матчем Энтони Хэмилтон – Роберт Милкинс на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 21 января 2022. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Энтони Хэмилтон и Роберт Милкинс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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