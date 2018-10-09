«Нет шансов, дорогой – смазка готова». Адовый диалог чемпиона мира по снукеру и его жены в твиттере
Марк Уильямс хорошо отдыхает после побед.
Чемпион мира по снукеру Марк Уильямс проводит отпуск с женой Джоан в Дубае. Там парочка развлекается, причем выкладывает самые забавные материалы в твиттер.
Так, 43-летний валлиец оставил шутливое сообщение: «Когда вы говорите ей, что пописал в бассейн, и она чувствует тепло на есвоей ноге»
Но жена была неумолима и ответила: «Я оседлаю Марка вечером. Он думает, что застал меня выпившей и пойдет спать. Но нет шансов, дорогой – смазка готова»
- Уильямс в 2018 году стал трехкратным чемпионом мира.
- Две предыдущие победы были добыты в 2000 и 2003 годах. 15-летний разрыв между двумя триумфами стал новым рекордом.
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