«Нет шансов, дорогой – смазка готова». Адовый диалог чемпиона мира по снукеру и его жены в твиттере

Чемпион мира по снукеру Марк Уильямс проводит отпуск с женой Джоан в Дубае. Там парочка развлекается, причем выкладывает самые забавные материалы в твиттер.

Так, 43-летний валлиец оставил шутливое сообщение: «Когда вы говорите ей, что пописал в бассейн, и она чувствует тепло на есвоей ноге»

Но жена была неумолима и ответила: «Я оседлаю Марка вечером. Он думает, что застал меня выпившей и пойдет спать. Но нет шансов, дорогой – смазка готова»

Уильямс в 2018 году стал трехкратным чемпионом мира.

Две предыдущие победы были добыты в 2000 и 2003 годах. 15-летний разрыв между двумя триумфами стал новым рекордом.

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