Марк Селби придумал что-то совсем необычное – поставил биток на борт и все равно забил
Потрясающий трюк!
Английский снукерист Марк Селби показал все грани таланта.
На тренировке в Белфасте игрок поставил белый шар прямо на борт. Селби высмотрел дальний красный, чтобы послать его в левую от себя угловую лузу, прицелился и точно послал его в цель.
При этом в игре еще оставался черный шар, о его судьбе ничего не известно.
Вероятно, англичанина подначил на трюк чемпион Египта и Африки по снукеру Базем Эльтаххан.
- Селби готовится к открытому чемпионату Северной Ирландии. В 1/16 турнира он встретится с пакистанцем Хамзой Акбаром.
- В этом сезоне Марк выиграл Открытый чемпионат Китая и China Championship.
Возможно, Селби – чернокнижник. Иного логичного объяснения его флюку нет
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