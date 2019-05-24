Английский снукерист Ронни О'Салливан сообщил, что пропустит все крупные турниры в 2020 году.

«В этом году я сыграл на 11 турнирах, в следующем собираюсь принять участие только в трех. Я хочу сыграть несколько игр, чтобы не терять интерес. Дома мне скучно. Может, три-четыре турнира за год. Небольшие, где нет медиа и прессы. Так что я пропущу Мастерс, пропущу чемпионат мира и чемпионат Великобритании.

Я даже не хочу играть на чемпионате мира – это пресса хочет, чтобы я играл там. Но мне это не нужно. Это нормально для маленьких детей, которые никогда не выигрывали чемпионат мира и мечтают об этом. Для меня его значимость переоценена.

Когда ты выигрываешь, это здорово, но через неделю все возвращается на прежние места. Я побеждал на чемпионате мира пять раз. Сейчас он не стоит для меня крови, пота и слез. Наверное, этот турнир больше не для меня», – приводит слова О'Салливана Telegraph.

В нынешнем году О'Салливан вылетел на старте ЧМ, проиграв любителю Джеймсу Кэхиллу.

Всего Ронни выиграл 73 различных турнира, в том числе семь Мастерсов и семь чемпионатов Великобритании.

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