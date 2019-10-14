Мёрфи – главный соперник О’Салливана в этом сезоне. Шона не любят за снобизм

Снукеристы часто не одобряют эпатаж и бунтарство Ронни О’Салливана, но редко вступают в открытый конфликт. Их подавляют статус и влияние легендарной Ракеты. Одно из исключений – Шон Мёрфи, постоянный антагонист и полная противоположность Ронни. На World Open-2010 О’Салливан забил последний черный в заходе на максимум только после уговоров судьи – так он протестовал против слишком маленького бонуса за серию в 147 очков. Шон открыто высказался об акции иконы: «Я думаю, это жалко и непрофессионально. Это неуважение к зрителям, которые заплатили, чтобы увидеть игру. 4000 фунтов – большие деньги для людей. Он показал плохой вкус».

Реплика Мёрфи обострила конфликт с Ронни, и с тех пор разборки не прекращаются. Это неудивительно: О’Салливан – главный нонконформист и борец за справедливость в современном снукере, символ недовольства системой и постоянный критик World Snooker. Шон – представитель профсоюза игроков и официальное лицо снукеристов. В 2018-м он представил заявку на включение снукера в программу Олимпиады-2024 в Париже. Имидж Мёрфи соответствует обязанностям: в отличие от Ронни, Волшебник – типичный чопорный англичанин. Он уважает традиции, следует правилам и включает дипломатию, когда О’Салливан идет вразнос.

Ронни О’Салливан и Шон Мёрфи на ЧМ-2011Getty Images

Как персонаж классических детективов XX века, Шон обожает гольф и элитные британские автомобили. Его отношение к себе точно отражает фраза в старом интервью The Independent: «Машины моя единственная слабость. Aston Martin олицетворяет все, чем я горжусь – британское наследие, стиль и то, что за его рулем я чувствую себя Джеймсом Бондом». Неудивительно, что фанатов Ронни раздражает такой аристократичный дискурс – для них это всего лишь проявление высокомерия.

Конечно, успехи заклятых соперников несравнимы: Ронни 36 раз побеждал на рейтинговых турнирах (из них пять на ЧМ и семь на UK Championship) и еще семь раз брал «Мастерс». Но Мёрфи ворвался на снукерную арену в 2005-м не просто так: в 22 года он стал вторым квалифаем-победителем ЧМ после Терри Гриффитса в 1979-м. С тех пор Шон собрал «Тройную корону» и закрепился на верхушке рейтинга. Для Ронни он оказался удобным соперником из-за слишком агрессивного стиля, но Мёрфи никогда не смущала разница в достижениях: он шел в атаку даже в безнадежных ситуациях.



Ронни – единственный, кто выводит Мёрфи из себя и лишает привычной доброжелательности. Шон несколько раз проигрывал О’Салливану с унизительным счетом и срывался на эмоции. Например, после четвертьфинала ЧМ-2014 и поражения 3:13 Волшебник назвал атмосферу на матчах против Ронни цирком: «Нужно проходить через всю эту чушь, когда играешь с нашей знаменитостью». Несмотря на имидж Мёрфи, болельщики Ронни и другие фанаты часто обвиняли Шона в лицемерии и заносчивости. Ронни – единственный, кто выводит Мёрфи из себя и лишает привычной доброжелательности. Шон несколько раз проигрывал О’Салливану с унизительным счетом и срывался на эмоции. Например, после четвертьфинала ЧМ-2014 и поражения 3:13 Волшебник назвал атмосферу на матчах против Ронни цирком: «Нужно проходить через всю эту чушь, когда играешь с нашей знаменитостью». Несмотря на имидж Мёрфи, болельщики Ронни и другие фанаты часто обвиняли Шона в лицемерии и заносчивости.

Он бесит их напыщенностью, хотя разные характеры лишь делают спорт интереснее. В 2011-м автор The National Уилл Бэчелор даже сравнил О’Салливана и Мёрфи с Ленноном и Маккартни: «Если бы все вели себя как Ракета, спорт погрузился бы в хаос, а моралисты типа Шона уравновешивают зрелище». К тому же Волшебник не идеален – как и главный соперник, он пережил несколько скандалов.

Особенно хорошо раскрывает Шона случай на Гран-при в 2004-м, когда он играл против другого антагониста – несдержанного Стивена Магуайра. Перед матчем шотландец вспомнил, что забыл мел, и попросил у судьи разрешения сходить за атрибутом в раздевалку. Йохан Омен отпустил игрока, но Мёрфи напомнил рефери, что снукеристу засчитывается поражение во фрейме, если он не готов. Пока Магуайра не было, разбирательство дошло до директора турнира Майка Гэнли. Когда Стивен вернулся, матч начался при счете 1:0 в пользу Мёрфи, отношения между игроками испортились, остальные коллеги тоже не поняли поведение Шона. Даже в такой мелочи он остался принципиальным, как школьник, который сдал списавшего домашку соседа по парте.

Стивен Магуайр и Шон Мёрфи на China Open-2008Getty Images

В 2009-м репутацию Мёрфи испортил раскрытый Mirror инсайд из его личной жизни. Старая знакомая снукериста и сотрудница эскорт-агентства Эбигейл Тадео рассказала, что Шон связался с ней через фейсбук после ссоры с женой Клэр. «Мы обменялись номерами, он присылал сообщения с интимными предложениями и описывал, что хочет со мной сделать, – вспомнила Тадео. – Он отправлял грязные фото из отелей, обещал весь мир и говорил о совместном будущем». После секса Шон неожиданно исчез и объяснил отсутствие делами по разводу, но так и не возобновил отношения с Эбигейл. «Я чувствовала, что меня использовали для секса», – добавила Тадео. В тот момент ее брак тоже развалился, а Мёрфи даже говорил с любовницей о рождении детей.

Клэр Мёрфи тоже с удовольствием рассказала о недостатках мужа, который сообщил о желании развестись с помощью записки на двери дома: «Люди видят Шона приятным человеком и высокоморальным спортсменом, но он поступил со мной совсем иначе. Он изменил номер телефона, адрес почты и даже заблокировал меня на фейсбуке». Эти истории противоречили религиозному прошлому Мёрфи. После победы на ЧМ-2015 англичанин объяснил, что именно христианство помогло ему справиться с разводом родителей и привело к главному трофею. Недавно Шон женился во второй раз и отошел от религии, но хейтеры до сих пор обсуждают странные отношения снукериста с женщинами.

После поражений от Ронни в финале UK Championship-2017 и Players Championship-2018 Шон провалил прошлый сезон. Кризис вызвали неспортивные причины: в сентябре 2018-го у Мёрфи родилась дочь. У девочки обнаружили проблемы со здоровьем, и первые недели жизни она провела в больнице. В таких обстоятельствах снукер отошел для Мёрфи на второй план – он вылетел из важных турниров на ранних стадиях и опустился на дно топ-16. Во второй части сезона дополнительным фактором стал переезд семьи Мёрфи в Дублин, где Шон нашел идеальные поля для гольфа. Видимо, снукеристу потребовалась новая энергия, чтобы перезапустить карьеру.

За сезон-2018/19 Шон показал лучшую игру лишь дважды. На турнире в Шотландии он дошел до финала, где проиграл Марку Аллену 7:9, а на ЧМ всухую обыграл дебютанта Ло Хунхао. После этого о Мёрфи заговорили как о фаворите, но его матч второго раунда против Нила Робертсона запомнился совсем не игрой Волшебника (он проиграл 6:13). В восьмом фрейме Шон зашел на максимум, но при наборе 105 очков прервался и попросил судью поднять перегородку между столами, чтобы зрители с другого конца театра увидели серию. После этого Мёрфи смазал следующий выход и не забил последний красный – брейк составил лишь 112 очков. Нейтральные болельщики сочли его диалог с судьей очередным проявлением высокомерия: Шон настолько беспокоился о свидетелях максимума, что забыл про саму серию.

В перерывах между сессиями того же матча Мёрфи неожиданно появился в студии BBC и прокомментировал другую встречу. Смена деятельности тоже испортила имидж Шона. Некоторые обвинили его в непрофессионализме и неуважении к сопернику: вместо подготовки и восстановления он подался в эксперты. Циничные фанаты даже предложили Шону перейти в студию на постоянной основе, если комментирование удается ему лучше самой игры. Мёрфи никак не оправдался, зато уже в начале этого сезона показал, что на карьере снукериста рано поставили крест.

С лета никто в туре не играет зрелищнее и стабильнее Шона: он сохранил верность агрессивному рискованному стилю, но ошибается намного меньше, чем за предыдущий год. Мёрфи дошел до финала на трех китайских турнирах подряд (проиграл Трампу и Ронни, но обыграл Уильямса) и выглядит даже убедительнее, чем до спада. Пока соперничество Шона и О’Салливана ограничилось вежливыми стандартными словами после финала в Шанхае. Но если форма Мёрфи не пропадет, Волшебник точно напряжет Ракету до мая. Пока Трамп еще не пришел в себя от магии прошлого сезона, Селби переживает провал за провалом, а Робертсон пропускает турниры из-за проблем с геолокацией, именно Шон – самый опасный соперник для Ронни. Если они проявят сильнейшие качества, перемирие точно закончится.

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