Звезда снукера Ронни О'Салливан дал эксклюзивное интервью SunSport, в котором рассказал о борьбе с депрессией и том, что не считает себя гением.

«Люди должны чувствовать себя комфортно, когда говорят о таких проблемах, как депрессия. Это вполне нормально – не чувствовать себя радостным. Возьмем Тайсона Фьюри – он побывал в очень плохой ситуации. Его история похожа на мою: алкоголь, наркотики, потеря формы.

Тренажерный зал вернул Тайсона к жизни. Для меня же это была реабилитация – я расстался с алкоголем и начал пробежки. Мне нравится, что за Фьюри никто не стоял – он настоящий человека из народа.

Возможно, я немного опередил время. Люди часто говорили мне: «Ты не должен говорить так-то и так-то, это придаст уверенности твоему сопернику». Я чесал в затылке и думал: «Да мне вообще ***** [пофиг], о чем думает мой оппонент. Если я сыграю хорошо, то он отправится домой». Но я не мог этого сказать, потому что в таком случае меня бы сочли высокомерным.

Я не считаю себя гением. Ван Гог, Алекс Хиггинс, Джордж Бест, Пол Гаскойн, Марадона – единственные в своем роде. Я – нет», – заявил Ронни.

О'Салливан – пятикратный чемпион мира, семикратный чемпион «Мастерс», семикратный чемпион Великобритании.

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