В июле Марк Селби неожиданно приехал в Латвию на «Рига Мастерс». Англичанин добрался до 1/8 финала, где уступил Стюарту Кэррингтону. А еще Марк дал интервью Eurosport.ru, в котором рассказал о начале карьеры, мотивации, футболе, теннисе и кумирах.

– Марк, когда вы впервые увлеклись снукером и когда пошли первые серьезные результаты?

– Снукер появился в моей жизни, когда мне было 9 лет. Я впервые сыграл на полноразмерном столе. Мой первый сотенный брейк случился в 11 лет, и с тех пор по сути я и продолжаю играть по сей день.

– Вы говорили, что отец никогда не заставлял вас играть в снукер. Это было ваше взвешенное решение стать профессионалом?

– Отец всегда хотел, чтобы я занимался тем, что приносит удовольствие, независимо от того, был бы это снукер, другой вид спорта или даже другая работа в принципе. Он никогда не давил с выбором в пользу снукера, не заставлял играть. Он видел, что есть талант и предрасположенность к снукеру, но позволял мне делать то, что я хочу. Но когда я начал играть в снукер, я уже понимал, что это то, чем я хочу заниматься в жизни.

– Увлекались ли вы другими видами спорта в детстве?

– Самую малость. Играл немного в футбол в школьные годы, но не на высоком уровне. В целом я люблю спорт, люблю смотреть гольф, теннис, но не могу сказать, что хорош в этих видах. Со снукером все же другая история.

Марк СелбиGetty Images

– Вы понимали, что отец действительно делал многое для вас, для того, чтобы вы стали профессионалом? Думали ли вы об этом в детстве или уже спустя какое-то время?

– Его поддержка была невероятной. Когда мне было 12-13, он покатал меня по стране. Несмотря на то, что это не приносило много денег, он все равно делал все возможное, чтобы я сыграл максимально много турниров.

Конечно, без его помощи ничего бы не было, как и без Малкома Торна, которого уже, к сожалению, нет с нами. Он заметил меня, давал ценные советы, спонсировал на протяжении нескольких лет и дал шанс раскрыться моему потенциалу.

– Кто вдохновлял вас из снукеристов, когда вы были ребенком?

– Всегда наслаждался игрой Стивена Хендри, его стремлением к победе. Он был заряжен на успех на каждом турнире и всегда хотел выиграть еще больше. Если выбирать кого-то одного, это определенно он.

– Когда к вам прицепилось прозвище Jester from Leicester (Весельчак из Лестера)?

– Очень давно. Так назвал меня Ричард Бир, несколько лет игравший в снукер. Мы много подшучивали друг над другом, смеялись, и этот никнейм с давних пор прикрепился. У многих спортсменов из разных видов есть никнеймы, у меня такой.

– Из весельчака в чемпионы. Когда вы поняли, что реально можете стать сильнейшим снукеристом мира?

– Назову 2007 год, когда я впервые вышел в финал чемпионата мира и проиграл Джону Хиггинсу. Я был близок к победе, и это стало закреплением веры в себя. Тогда мысли были примерно следующими: если я добрался до финала, почему я не могу сделать этого снова? Тот чемпионат мира придал уверенность и заряженность на продолжение работы, чтобы однажды стать победителем.

– Ронни О’Салливан как-то сказал: «Чтобы выигрывать турниры, вы должны играть как Селби». Слышали ли вы такую формулировку от него и думаете ли вы, что действительно ввели в снукер ваш фирменный стиль игры?

– Да нет, я просто показываю тот снукер, который подходит мне. Конечно, многие бы хотели играть как О’Салливан – быстро и при этом максимально естественно, но далеко не у всех получается. Все разные, кому-то необходимо больше работать, и игра приобретает естественную механику только после долгих тренировок. Когда все выглядит здорово и естественно, иногда может проскочить мысль, что тренировки не важны. В моем случае есть понимание, что без упорной работы результатов не будет. Я тренируюсь по 5-6 часов в день, чтобы иметь шансы на успех на каждом турнире.

– Вы совершали потрясающие камбэки в финалах чемпионатов мира – против Ронни в 2014-м, против Джона Хиггинса в 2017-м. Вы в большей степени стайер, нежели спринтер?

– Думаю, что дело в психологической устойчивости. Отец говорил мне никогда не сдаваться, на любой стадии матча, независимо от того, сколь велико отставание от соперника. Пока последний шар не сыгран, игра не окончена. Поэтому даже если оппонент впереди на 4-5 фреймов, я не сдаюсь до последнего шара.

Ронни О’Салливан и Марк Селби перед финальным матчем ЧМ-2014Eurosport

– Вы всегда выглядите спокойным во время матчей. Так оно и есть или иногда внутри вас все кипит, когда проигрываете?

– Стараюсь быть спокойным, но все равно ты нервничаешь ближе к развязке матча или непосредственно до его начала. Большую часть игры я довольно спокоен и хорошо справляюсь с эмоциями.

– Считает ли вы, что снукер стал более возрастным видом спорта? Например, 44-летний Джон Хиггинс три последних года выходил в финал чемпионата мира. 44-летний Марк Уильямс выиграл титул в 2018-м.

– Снукер – это не физически затратный вид спорта, но психологически невероятно сложный. Возраст не имеет значения, если ты остаешься голодным до побед в снукере. Уильямс, Хиггинс, О’Салливан являются доказательством этому. Если ты здоров, в форме и заряжен на победу, ты продолжаешь играть. Это не футбол или теннис, когда ты физически должен быть в порядке, бегая на протяжении нескольких часов. Надеюсь, что я буду здоров и продолжу играть еще долгие годы.

– Что сегодня мотивирует вас в снукере?

– Возможность одержать больше побед. Я трижды выигрывал чемпионат мира и «Мастерс», дважды UK Championship – есть опыт крупных побед и испытываемых после них чувств. Мотивация – продолжать работать, чтобы выиграть перечисленные турниры снова.

– Ваша дочь уже понимает, кто ее папа? Со снукерными шарами уже играет?

– Думаю, что пока она не осознает, чего я добился в снукере, но сейчас она уже больше понимает, чем папа занимается. Узнает, когда видит меня по телевизору. Уверен, что, когда она повзрослеет, то сможет гордиться моими результатами.

– Не могу не спросить вас о чемпионке «Уимблдона» Симоне Халеп. В твиттере она подписана только на вас и тренера Даррена Кэйхилла. Что вас связывает?

– Я хорошо знаком с ее менеджером, Козмином Ходором. Я играл как-то турнир в Румынии, а Симона была на соревнованиях в Индиан-Уэллс и Майами. Он попросил меня написать ей сообщение, пожелать удачи и поставить автограф на снукерном шаре, что я и сделал. После знакомства с Козмином я слежу за результатами в теннисе. Симона провела фантастический «Уимблдон» в этом году.

– Вы сами когда-то играли в теннис?

– Нет. В юности я не был хорош в теннисе (смеется).

– Насколько вы активны в социальных сетях?

– У меня есть страницы в фейсбуке и твиттере, но я не так часто веду их, как, возможно, следовало бы. Вижу, что постят другие люди, но сам довольно ленив, чтобы вести их на ежедневной основе.

– Когда «Лестер» выиграл английскую Премьер-лигу, это была сказка для вашего города. Какие эмоции переполняли вас?

– Победа в АПЛ была фантастической. Болею за родную команду с детства, начал смотреть матчи со времен, когда Мартин О’Нил был тренером. Никогда и не мечтал, что увижу чемпионство «Лестера» вживую. В том сезоне важной была гостевая победа над «Манчестер Сити» на «Этихаде» (4:1). Ожидалась напряженная игра, на деле все вышло здорово. После той победы футболисты поверили, что все возможно. Невероятная история.

– Вспомните какой-то матч «Лестера», который вы видели живьем в детстве и который врезался в память?

– Однозначно ничья против «Арсенала» (3:3) в 1997-м. Денис Бергкамп оформил хет-трик, но «Лестер» спасся. Невероятное развитие событий. Бергкамп был одним из моих любимых игроков, и увидеть вживую его хет-трик в ворота родной команды – это было душераздирающе, с одной стороны, но итоговая ничья была потрясающей по эмоциям.

– Почему предыдущие два сезона сложились не так, как вам, вероятно, хотелось бы?

– Даже не знаю. Это не вопрос подготовки, потому что тренировался я в обычном режиме, много, как и всегда. В прошлом сезоне я показывал неплохую игру, где-то показывал качественный снукер, но соперники действовали еще лучше против меня, в том числе игроки, стоящие ниже в рейтинге. Я проиграл Ронни 5-6 на черном, и он стал победителем. Я проиграл Нилу Роберстону 8-9 на черном, и он завоевал титул. Выиграй я те два матча, кто знает, сезон мог бы сложиться по-другому. В этом и прелесть снукера, по сути один-два шара порой создают эту разницу между хорошим и плохим сезоном.

– В этом году вы выступили на турнире «Рига Мастерс», хотя последние пару лет не приезжали в Латвию. Вы что-то изменили в подготовке к сезону и решили начать его раньше?

– Когда ты заканчиваешь сезон решающими матчами на чемпионате мира, выглядит так, что следующий сезон начинается невероятно быстро. Последние несколько лет я не приезжал в Ригу, чтобы продлить летний перерыв, держа в голове длинный сезон. В этом году играю больше потому, что прошедшие два сезона были не лучшими. Надеюсь, что этот сложится удачнее.

Телеграм-канал Максима Янчевского, в котором очень много тенниса

Другие темы из снукера:

«Рига Мастерс» запомнился не только отсутствием Робертсона. Турнир идеален для старта сезона

Мёрфи – главный соперник О’Салливана в этом сезоне. Шона не любят за снобизм

Качай приложение Eurosport для iOS и Android