Британский снукерист Ронни О'Салливан сравнил свои достижения с достижениями гольфиста Тайгера Вудса и теннисиста Роджера Федерера.

«Постоянство – это всегда ключ к успеху. Я выиграл много крупных турниров, сталкиваясь с большим давлением. Думаю, это лучшее, чего можно достичь в любом виде спорта.

Лучший способ узнать, как прошла ваша карьера, – сравнить ее с другими. Я смотрю на Роджера Федерера и Тайгера Вудса, которые продолжают играть в теннис и гольф. У них четыре мэйджора в год, а у нас три.

Но я не о математике. Я бы не смотрел теннис, если бы не Федерер, Джокович и Надаль. Я бы не смотрел футбол, если бы Месси не играл, и я бы не смотрел гольф, если бы не Тайгер Вудс. Я бы переключился на что-то еще», – приводит слова Ронни Tennis World USA.

О'Салливан – пятикратный чемпион мира, семикратный чемпион «Мастерс», семикратный чемпион Великобритании.

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