В Саудовской Аравии пройдет новый турнир по снукеру с рекордными призовыми

Саудовская Аравия в 2020 году впервые проведет этап мэйн-тура по снукеру.

World Snooker сообщает, что ивент внесен в календарь сезона-2020/21 и пройдет с 4 по 10 октября 2020 года в Эр-Рияде. На турнире сыграют все 128 участников тура. Общий призовой фонд – 2,5 миллиона фунтов стерлингов (почти 3 миллиона евро).

«Это огромный шаг вперед для снукера. За последние десятилетия мы пережили глобальную экспансию в Азию и Европу, так что мы рады провести новый важный турнир на Ближнем Востоке. Для фанатов в Саудовской Аравии это прекрасная возможность увидеть лучших игроков мира, бьющихся за серьезный титул», – заявил председатель World Snooker Барри Хирн.

Мэйн-тур – серия основных снукерных турниров для профессионалов в течение сезона.

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