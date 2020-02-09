Новое поколение фанатов снукера почти не обращает внимания на Грэма Дотта: он редко поднимается в топ-16, почти не попадает на ТВ-столы и не доходит до финалов. Его всю карьеру чаще запоминали по неудачам, грустному взгляду и суетливым движениям, чем по красивым ударам и смелым брейкам. Первая победа Грэма над Ронни О’Салливаном за девять лет и выход в финал Гран-при произвели сенсацию, хотя шотландец далеко не всегда оставался в тени – это очевидно хотя бы по тому, что у него есть титул чемпиона мира.

Как он выиграл в Крусибле?

С 2004-го по 2010-й Дотт дошел до финала главного турнира три раза – больше всех за этот период. Он лучше проводил матчи длинного формата и часто вытягивал их за счет характера, когда недоставало мастерства. Правда, иногда происходило наоборот. На старте своего первого финала ЧМ Грэм повел у Ракеты со счетом 5:0, а в итоге проиграл 8:18. Через два года он исправил ситуацию в тягучей битве с Питером Эбдоном – мастер тактики мучал соперника изощренными отыгрышами и максимально долго думал над каждым ударом. Из-за нервов Дотт не сделал ни одной сотни, зато победил (18:14), что само по себе уникально: за 12 предыдущих лет профессиональной карьеры Грэм вообще не первенствовал на рейтинговых турнирах и вдруг сразу стал чемпионом мира.

Питер Эбдон и Грэм Дотт во время финала ЧМ-2006Getty Images

Что произошло дальше?

В тот момент казалось, что Дотт готов к статусу одного из лидеров снукера. Его прозвали Pocket Dinamo, одновременно обыграв и миниатюрный рост (меньше 170 см), и зрелищный стиль. Матч против Эбдона вспоминали как самый скучный финал ЧМ, но в этом не было вины Грэма – он редко игнорировал атаку, если получал шанс. От шотландца ждали новых побед, но с тех пор он взял лишь один титул – China Open-2007, на котором обыграл О’Салливана, Джона Хиггинса и Нила Робертсона. В остальном Дотт все чаще пропускал турниры или вылетал на ранних стадиях. Эксперты не понимали, что происходит с шотландцем и лишь намного позже узнали, что он растерял форму из-за проблем в личной жизни.

Пока Грэм выступал на ЧМ-2006, его тренер и менеджер Алекс Лэмби умирал от рака почек. Шотландец навестил его в последний раз незадолго до турнира – оба знали, что больше не встретятся. Смерть Лэмби наложила глубокий отпечаток на Дотта – в автобиографии «Состояние духа» (Frame of Mind) Карманный динамо объяснил, что Лэмби превратился для него в ментора и второго отца. В 2003-м Грэм женился на дочери Алекса Илэйн, с которой встречался с 16 лет, и официально породнился с коучем. «Алекс всегда был рядом и верил, что я поднимусь на вершину снукера, – объяснил Дотт. – Его присутствие в моей жизни значило для меня больше всего».

Пара воспитывала сына Льюиса, но вскоре после победного ЧМ Илэйн снова забеременела. Рождение второго ребенка вернуло бы семье счастье после смерти Лэмби, но испытания Доттов только начинались. На одном из стандартных обследований врачи заметили небольшое отклонение и заподозрили, что Илэйн тоже больна раком. Более тщательные анализы показали, что женщина здорова, но стресс привел к выкидышу. В это время Грэм выступал на «Мастерсе», и трагедия пошатнула психологию игрока: у него развился страх, что с его близкими случится что-то плохое, пока он играет в снукер.

Грэм Дотт с женой Илэйн после победы на ЧМ-2006Getty Images

«Казалось, все дорогие мне люди страдали, – переживал Дотт. – Неудивительно, что это отразилось на мне. Я притворялся, что все в порядке, но у меня в голове Алекс еще был рядом. Я не мог принять, что он умер, и впал в отрицание. Я не общался с Илэйн, не встречался с друзьями и проводил время только с Льюисом, потому что он был маленьким ребенком и не задавал трудных вопросов». Скоро Грэм понял: ему требуется профессиональная помощь. Он обратился к психологу, который диагностировал депрессию. «Это было темное время, – вспомнила Илэйн. – Я чувствовала, что наша жизнь рушится. Что-то было не так, но я никак не могла преодолеть это. Человек, который всегда был энергичным и счастливым, потерял интерес ко всему. Это уничтожало меня изнутри».

Дотт обожал снукер, но после смерти Лэмби и выкидыша забросил тренировки. Илэйн уходила из дома и через несколько часов находила мужа на том же месте. Его не радовали даже «Рейнджерс», за которых он болел сколько себя помнил. Порой Грэм вел машину и посреди дороги забывал, куда ехал и как оказался в этом месте. Болезнь привела к спаду: в конце 2000-х шотландец проигрывал так часто, что даже расхотел ездить на турниры – вылет в первом раунде казался неотвратимым. В то же время он чувствовал давление из-за необходимости отстоять место в топ-16 – игроки за пределами элитной группы участвовали в квалификации, и Грэм хотел этого избежать.

Как Дотт справился с депрессией?

Он принял диагноз, прошел курс антидепрессантов и постепенно почувствовал себя лучше, но настоящим спасением для Дотта стало рождение дочери в ноябре 2008-го. На следующий год он все-таки покинул топ-16, но взял себя в руки ради семьи и вышел на прежний уровень. Он поставил цель вернуться в элиту и реализовал ее благодаря выступлению на ЧМ-2010: в Крусибле Грэм словно вычеркнул страшные четыре года, пробился через три раунда квалификации и дошел до финала, где проиграл Робертсону 10:18. Несмотря на поражение, впервые за долгое время он чувствовал, что вернул контроль над жизнью.

Нил Робертсон и Грэм Дотт во время финала ЧМ-2010Getty Images

«Финал получился ужасным, потому что нас обоих вымотал двухнедельный марафон, но я добился своего, – объяснил Дотт. – Вероятно, я буду переживать из-за депрессии всю оставшуюся жизнь, но я научился распознавать ее признаки и знаю, когда попросить у доктора новые таблетки». Грэм невероятным усилием победил внутреннюю боль, но лечение не прошло бесследно – побочным следствием болезни или антидепрессантов стала бессонница, от которой он страдает до сих пор.

«Мне везет, если получается поспать хотя бы пару часов, – посетовал экс-чемпион мира в прошлом году. – Нормальный сон длится в районе восьми часов, но мне не удается даже приблизиться к такому. Ситуация ухудшается – каждый раз, когда я готов перейти в фазу глубокого сна, что-то щелкает внутри, и я просыпаюсь. Из-за этого мне вдвойне сложно играть в снукер, учитывая необходимый уровень концентрации». Иногда бессонница сопровождалась паническими атаками: в 2009-м Грэм снялся с матча против Марка Уильямса в перерыве, поехал домой, разделся и лег на пол в ванной, потому что его трясло. Илэйн испугалась, что у мужа сердечный приступ, но через пару часов он пришел в норму.

Какой он игрок?

Из-за финала-2006 некоторые считают Дотта занудой, но это не так. Он, наоборот, часто играет слишком агрессивно и теряет контроль против более хладнокровных игроков вроде Стивена Хендри, Эбдона или Робертсона. На кураже Грэм подбивает бортовые шары, раскладывает дальние по лузам мощными ударами и делает сложные даблы, но часто перечеркивает это ошибками в отыгрышах. Его прозвали Динамо не только за точность и силу, но и за поведение: Грэм будто подпрыгивает вокруг стола в поисках удара и оценивает каждый вариант, не теряя ни секунды. Иногда он встает из кресла уже с готовым решением – такая скорость приводит к ошибкам, но Дотт слишком эмоционален, чтобы размышлять по несколько минут.

В то же время Грэм играет цепко и редко разваливается под давлением. В автобиографии «Бег» Ронни О’Салливан поставил его в один ряд с Селби: «При счете 3:3 тяжелее играть с Марком или Доттом, чем с Трампом. Джадд действует более агрессивно, но при равном счете на поздней стадии матча, ты скорее захочешь сыграть с ним, чем Доттом или Селби». Конечно, после выхода книги Ракеты в 2013-м многое изменилось, и Трамп превратился в машину для побед, но Дотт сохранил лучшие качества, хоть и не взял новых титулов.

В 2010-х он дважды доходил до финала – оба раза в сезоне-2017/18, но на German Masters с разгромным счетом 1:9 проиграл Уильямсу, а на Shoot Out не справился с Майклом Георгиу. Лучше всего энергетику Динамо передает прошлогодний матч первого раунда чемпионата мира: после первой сессии Дотт проигрывал Стюарту Бинэму 1:8, но вышел на вторую часть матча максимально заряженным и выиграл восемь из девяти следующих фреймов. Он все-таки проиграл в десайдере, но благодаря менталитету и характеру превратил разгромное поражение в непредсказуемый триллер.

В этом сезоне Грэм набрал лучшую форму с середины 2000-х: лишь раз оступился в первом раунде, поборолся с Трампом в полуфинале German Masters и сотворил главное чудо Гран-при. На турнире среди 32-х лучших снукеристов по годичному рейтингу шотландец переиграл О’Салливана и приблизился к первому трофею за 13 лет. «Мне кажется, что прошло даже больше времени», – отрывисто бросил Дотт в интервью после победы над Томом Фордом в полуфинале. В девятом фрейме этого матча Грэм сделал самый зрелищный брейк турнира: подбил два бортовых красных, исполнил один из них даблом и срезал желтый под невероятным углом. Такие моменты напоминают, что Динамо – не проходная фигура, а достойный соперник для любого.

В профессиональном спорте глупо говорить, что кто-то заслужил титул: трофей берет победитель финала независимо от заслуг и жизненных перипетий. Но если есть игрок, который заслужил кубок пережитыми страданиями и силой духа, то это недооцененный и несгибаемый Грэм Дотт.

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