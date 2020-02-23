В семье О'Салливана жуткий конфликт. Мама Ронни назвала его девушку проституткой и слизнем

Даниэлле О'Салливан, сестра легенды снукера Ронни О'Салливана, рассказала о напряженной ситуации в семье спортсмена.

Как сообщает The Sun, между девушкой Ронни – актрисой Лайлой Руасс – и его матерью Марией сложились неприятственные отношения. «В прошлом Ронни очень помог маме. Но когда в прошлом году он попросил у нее 15 тысяч фунтов, она, по его словам, ответила так: «Я не дам тебе денег для этой гребаной личинки (slug – слизняк, личинка, лентяй, неженка – прим. Eurosport)!»

Она сказала Ронни: «Она [Лайла] просто проститутка, она будет спать с кем угодно». А мне сказала, что Ронни постоянно охотится на одних и тех же птичек, и Лайла – как раз из их числа. Из числа тех, кто поймает его в ловушку. Но Ронни так влюблен в Лайлу. Он купил ей бриллиантовое кольцо, хотя и утверждает, что они даже не помолвлены. В прошлом году они ненадолго расстались, а затем снова сошлись», – рассказала Даниэлле.

О'Салливан – пятикратный чемпион мира, семикратный чемпион «Мастерс», семикратный чемпион Великобритании.

Ронни и Лайла встречаются с 2012 года.

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