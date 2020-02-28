Боль в спине портит карьеру Селби и другим снукеристам. Один из игроков рассказал о травме

Взаимосвязь между результатами и физической формой в снукере не так очевидна, как в других видах спорта. Понятно, зачем хоккеисту качаться и почему малейший дискомфорт укладывает футболистов на газон. Конечно, в снукере почти не приходится бегать, а интеллект и самообладание решают больше, чем мускулы, но проблемы со здоровьем отвлекают не меньше и лишают психологической уверенности. Тяжело завоевывать титулы, если не можешь вытянуться для удара с рестом без резкой невралгии.

Лучший пример того, как состояние тела влияет на топ-игрока – карьера Марка Селби. Впервые о проблемах англичанина с шеей узнали в сезоне-2011/12, когда Шутник из Лестера снялся с China Open по ходу турнира. Дин Джуньху прошел в четвертьфинал без борьбы, а Селби сосредоточился на лечении: «Я не хочу еще больше навредить себе, ведь скоро чемпионат мира, так что возвращаюсь в Великобританию. Шея заболела еще на матче первого раунда». Оказалось, что у Марка вылетел диск в верхней части позвоночника, из-за чего игроку было сложно даже наклоняться с кием.

Марк Селби на матче Мастерс за несколько месяцев до первого появления боли (январь 2012-го)Getty Images

Терапевтическое лечение не сработало, и Барри Хокинс разгромил Селби в первом раунде ЧМ со счетом 10:3. «Я не могу выполнять некоторые удары из-за боли, – пожаловался Марк. – Когда играю с рестом, чувствую невыносимую боль в руке». В следующем сезоне врачи предложили Шутнику сделать операцию, но он отказался из страха, что долгая реабилитация положит конец карьере. С тех пор он сражается с болью – травма то отступает, то возвращается снова. «Я не знал, смогу ли снова играть, – признался англичанин в декабре 2012-го после победы на чемпионате Великобритании. – Я хочу постоянно находиться у стола. Меня угнетало, когда приходилось сидеть дома и смотреть, как играют другие».

В 2015-м неприятные ощущения вернулись накануне матча против Марка Джойса на China Open. «Я снова потянул шею, – сказал Селби. – За день до матча сделал несколько упражнений, массаж и принял обезболивающее. Перед началом все было в порядке, но в перерыве я пошел в туалет, поскользнулся и снова ее почувствовал. Я могу наносить удары, просто чувствую небольшой дискомфорт». Он не снялся с ЧМ, но неслучайно проиграл Энтони Макгиллу во втором раунде (9:13). Этот турнир выделяется, потому что годом раньше и в двух следующих сезонах Селби забрал трофей в Крусибле. Невралгия отступила, но так и не исчезла полностью.

Марк Селби с семьейGetty Images

Возможно, именно поэтому Шутник нестабилен и чередует мощные перфомансы в финалах с провалами на ранних стадиях. Например, в квалификации China Open-2019 он уступил 92-му номеру рейтинга Крейгу Стедману, а через месяц вылетел во втором раунде ЧМ от Гэри Уилсона. «В случае невралгии играть ощутимо сложнее – объяснил Eurosport эстонский снукерист Андрес Петров. – Если невралгия дает боль в шее, просто нереально согнуться в нужное положение. Если боль Селби действительно не дает ему сгибаться, я не представляю, как он вообще выходит на матчи. Даже если нет боли, но знаешь, что у тебя травма, это мешает играть и давит психологически». Слова Петрова подтверждает не только случай Селби – позвоночник и шея превратились в уязвимые места для многих снукеристов, так как больше всего искривляются во время игры.

В начале сезона-2012/13 Джо Перри обсуждал с женой по телефону из сингапурского аэропорта завершение карьеры. Англичанин летел с турнира в Китае на следующий ивент в Австралии, но из-за постоянных болей в спине чувствовал неуверенность и проигрывал матч за матчем. «Это был кошмар, – вспомнил Джентльмен. – Я размышлял об уходе, потому что становилось невыносимо. Не было смысла летать между континентами, потому что я не мог даже нормально тренироваться. Тогда я решил докопаться до корня проблемы и избавиться от нее». Перри уже посещал разных специалистов с жалобами на боли в ногах и позвоночнике, ему диагностировали защемление нерва, но неприятные ощущения не исчезали.

На этот раз Перри сделал рентген костей и все же определил заболевание. Оказалось, что у снукериста анкилозирующий спондилоартрит или болезнь Бехтерева, от которой чаще страдают молодые мужчины. Это хроническое заболевание суставов, проявляющееся при недостатке движения и статичном положении тела. Врач разработал для Перри специальный комплекс упражнений, который он выполняет каждый день: «После перелетов в Китай я сразу иду в комнату и занимаюсь растяжкой 20 минут. Стараюсь проводить как можно больше времени в зале. Самое ужасное в этой болезни, что до определенного этапа у нее нет физических проявлений, даже если у тебя настоящая агония. Из-за этого ее труднее обнаружить».

Профессиональные особенности повысили вероятность проблем с позвоночником именно у снукеристов. «Снукер подразумевает статичное напряжение в области позвоночника, – проанализировал причины хронических травм ортопед Дэвид Хиршовиц. – Игроки принимают неестественные позы и проводят в них долгое время. Положение спины и шеи, когда обе ноги устойчиво расположены на земле, вызывает напряжение в этой области. Это неудивительно, особенно когда спортсмены проводят длинные матчи или тренируются по шесть-семь часов в день». В феврале 2014-го Стивен Магуайр почувствовал боль в нижнем отделе позвоночника на Welsh Open и отказался от участия на China Open, а полуфиналист ЧМ-2005 Иан Маккалох завершил карьеру в 2012-м, потому что проблемы со спиной, шеей и плечом не исчезли даже после операции. Энтони Хэмилтон по-прежнему играет в туре, хотя давно не показывает лучшей формы из-за аналогичной ситуации. Англичанину 48 лет, но травмы шеи влияют на снукеристов независимо от возраста.

Например, талантливый индиец Адитья Мехта занимал 49-е место в рейтинге в 2014-2015 годах, дошел до финала Indian Open и сделал максимум на Paul Hunter Classic, но в 2018-м покинул тур из-за дегенеративного заболевания дисков в шейном отделе позвоночника. Когда недуг проявился, Мехта снимал квартиру в Манчестере. Однажды он проснулся, пошел по коридору и упал. Сосед отвез парня в больницу, но тот не воспринял приступ серьезно. «Мне стоило сделать перерыв, но сражения с Ронни О’Салливаном, Джоном Хиггинсом и Марком Селби вызывают привязанность, – признался Адитья. – Я не поборол это чувство и теперь расплачиваюсь».

Снукерист считает, что диски потеряли силу из-за особенностей его стойки и частых многочасовых перелетов на китайские турниры. Чтобы адаптироваться, Мехта изменил стиль игры: он поднимает подбородок на несколько сантиметров над кием, хотя обычно снукеристы почти вплотную наклоняются перед ударом, чтобы лучше контролировать движение битка и видеть прицельный шар. Поначалу новая техника превратилась для индийца в настоящее мучение – он считал, что играет лишь на пять процентов от возможностей и не верил, что такой метод сработает в матчах против профессионалов. Одинокая жизнь в Англии лишь усилила внутренние терзания и загнала в депрессию.

Адитья МехтаGetty Images

«Этого можно было избежать, если бы я занялся здоровьем раньше, но мало кто из нас уделяет внимание таким вещам в молодости, – сказал Мехта в эксклюзивном комментарии для Eurosport. – За последние пару лет я прогрессировал благодаря физиотерапии и занятиям в зале. У меня был тяжелый период в психологическом плане, потому что боль не позволяла тренироваться в полную силу и обрести стабильность. Изменить способ удара, которым ты пользовался всю карьеру, очень сложно. Я много экспериментировал, но добился успехов. Теперь моя стойка максимально отличается от классической, но для меня это действительно работает».

34-летний Мехта по-прежнему борется за возвращение в тур и медленно набирает форму: он победил на чемпионате мира среди любителей в составе индийской команды, завоевал несколько национальных титулов и готовится к участию в Q School. С его заболеванием нет гарантий, что упражнения сработают, но снукерист уверен, что забота о здоровье дает результаты: «Первый шаг – концентрация на теле и здоровье. Необходимо подобрать правильное лечение. Нельзя классно выступать, когда чувствуешь боль. Если не лечиться, дискомфорт усилится. Я покинул тур почти два года назад и только недавно почувствовал результаты программы восстановления. Боль ослабла где-то на 70 процентов, и я тренируюсь дольше, чем раньше. Прошло шесть лет с появления проблемы, но я наконец чувствую себя хорошо физически и психологически.

Серьезность ситуации в том, что от недуга нет универсального лечения. Нил Робертсон отказался от продуктов животного происхождения, Ронни О’Салливан увлекся бегом, а Джадд Трамп – тренажерами. Каждый находит индивидуальный способ оставаться в форме, несмотря на постоянное напряжение позвоночника, долгие перелеты, психологическое напряжение из-за предельной концентрации. В такие моменты только идеальное здоровье спасает снукеристов, даже если они двигаются меньше других спортсменов.

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