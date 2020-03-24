Gibraltar Open – турнир, который редко завораживает из-за короткого формата и переизбытка любителей. Обычно его воспринимают как способ убить время в ожидании топ-игроков на Tour Championship, China Open и чемпионате мира. Но все изменилось – последний ивент созданной в этом сезоне European Series внезапно обрел огромное значение. Во-первых, он оказался последним в сезоне из-за коронавируса. На момент проведения об отмене следующих турниров еще не объявили, но уже предполагалось, что они вряд ли состоятся. Во-вторых, в Гибралтар заявился Джадд Трамп, у которого появилась возможность сотворить историю.

Кроме 50 тысяч призовых за победу, на кону стоял бонус в 150 тысяч за европейскую серию. На него претендовали Трамп и Нил Робертсон, но австралиец снялся из-за пандемии и самоизолировался. Его примеру последовали Джон Хиггинс, Марк Аллен, Али Картер и еще несколько профессионалов, а вот амбициозный Джадд все равно приехал в британскую провинцию. Чтобы отобрать бонус у Нила, ему требовалось победить в Гибралтаре. К тому же у Трампа остался последний как минимум до конца лета шанс выиграть шестой рейтинговый турнир в сезоне – такое не удавалось никому за всю историю снукера. Лучший результат – пять рейтинговых побед за сезон – показали Стивен Хендри, Ронни О’Салливан, Дин Джуньху и Марк Селби.

Неудивительно, что на этот раз финал Gibraltar Open превратился в один из главных матчей сезона. Трамп встретился с принципиальнейшим соперником Кайреном Уилсоном, но не дрогнул: сделал три сотни, сломил Воина в десайдере и установил уникальное достижение. Туз пока не побил рекорд Робертсона по трехзначным брейкам (австралиец сделал 103 сотни шесть лет назад, Джадд ушел на вынужденную паузу с 97), но наверняка летом возьмет и эту планку. На следующий сезон после победы на ЧМ англичанин продолжил доминирование и подтвердил, что является сильнейшим в мире.

В такой ситуации смешно вспоминать, что еще несколько лет назад почти все эксперты критиковали Трампа за слабый менталитет и частые провалы в ключевые моменты. Фанаты сравнивали его с Уилсоном и считали, что именно Кайрен первым поднимет кубок в Крусибле благодаря крепкому характеру и трудолюбию. Туза считали Полем Погба снукера – таким же талантливым, но слишком зацикленным на роскошной жизни и недостаточно сконцентрированным на спорте. Внезапный прогресс Трампа два года назад объяснили тем, что плохой мальчик английского снукера наконец повзрослел и сосредоточился на тренировках. Лишь в декабре 2019-го Джадд объяснил, что на самом деле заиграл в полную силу, как только решил проблемы со здоровьем.

Оказалось, что первые 12 лет карьеры Туз мучился из-за плохого зрения. Он не страдал врожденной близорукостью, но чуть не ослеп после несчастного случая в школе: парень плавал в бассейне со слишком большим содержанием хлорки. В снукере нет таких строгих физических требований, как в других видах спорта, однако бильярдисты нуждаются в стопроцентном зрении больше футболистов, хоккеистов и даже теннисистов. Чтобы рассчитать движение после удара и понять, проходит ли шар в лузу, обязательно обладать идеальным глазомером. Трамп не мог реализовать потенциал, потому что нечетко видел даже противоположный короткий борт. Молодой талант боялся операции из-за риска окончательно потерять зрение и играл почти вслепую.

«Я потерял зрение почти на две недели, а потом все пошло наперекосяк, – вспомнил Джаддернаут. – На ЧМ-2007 я понял, что не вижу лузы, они превращались в большое пятно. Первые два сезона в профессиональном туре получились для меня ужасными». Из-за отказа от операции Трамп носил линзы, которые доставляли неприятные ощущения и отвлекали во время матчей: «Когда я долго ходил в них, у меня высыхали глаза. На некоторых турнирах приходилось играть по четыре матча в день. Я чувствовал, что линзы вот-вот выпадут и буквально сдавался. Мне приходилось постоянно тереть глаза. Это ужасно, когда играешь, чтобы заработать на жизнь. Я действовал почти вслепую, мое зрение опустилось до 10 процентов». С похожей проблемой много лет сталкивается первая ракетка мира Новак Джокович, который проиграл несколько матчей из-за дискомфорта в глазах.

Джадд Трамп в проигранном матче второго раунда ЧМ-2012 против Али КартераGetty Images

На психологию молодого снукериста повлияли обвинения в легкомыслии, которые полностью лишили его уверенности. Его считали ленивым плейбоем, хотя на протяжении нескольких лет любой выход к столу мог обернуться для него кошмаром. Ситуация еще сильнее усложнялась на турнирах в Азии из-за высокой влажности, также влиявшей на состояние линз после длинных матчей и долгих перелетов. Трамп не говорил о слабом зрении ни с другими игроками, ни с журналистами. О его проблеме знали только родственники, друзья и менеджер Джанго Фанг: «Я выходил против более слабых соперников и понимал, что не выиграю. Они не представляли, насколько все плохо, и думали, что я играю против них на максимуме».

Он дошел до края на ЧМ-2017, где снукеристы проводили по две длинных сессии в день. Трамп уступил в дебютном матче занимавшему 54-е место в рейтинге Рори Маклеоду и не попал даже во второй раунд. Маклеод пробился в Крусибл лишь в третий раз за долгую карьеру и вынес второго номера табели о рангах со счетом 10:8. После этого поражения на Джадда обрушился поток обвинений и издевательств и, несмотря на сомнения, Туз все же согласился на лазерную коррекцию зрения: «В любой операции есть риск. Что если все пойдет не так, и ты ослепнешь? Это не только оборвет карьеру, но и повлияет на всю жизнь. Но я дошел до точки, когда почти не мог играть и тренироваться на своем уровне. Это упростило решение».

В июле 2017-го он посетил клинику Optegra Eye Health Care и перенес процедуру, смысл которой заключался в том, что лазер корректирует роговицу глаза и делает зрение четче. Операция прошло успешно, но возвращение в форму заняло несколько месяцев. Трамп потратил сезон-2017/18 на адаптацию к новому восприятию света и выиграл лишь European Masters, зато со следующего лета заиграл на полную мощность. С тех пор он не сбавляет обороты: за два последних года Джадд взял 10 турниров, включая ЧМ и «Мастерс», и на пару с Робертсоном почти лишил тур интриги. Если кто-то из этих двоих доходил до поздней стадии, то почти наверняка забирал титул. Еще в 2017-м звездные снукеристы переживали кризис: из-за усталости и психологических проблем они постоянно проваливались в первых раундах и отдавали трофеи андердогам. Теперь Джадд и Нил настолько оторвались по качеству игры от остальных, что даже матчи теннисистов из второй сотни против Большой тройки кажутся более непредсказуемыми.

Джадд не зря переживал из-за операции: страдавший от дегенерации сетчатки и деструкции стекловидного тела левого глаза Марко Фу решился на лазерную коррекцию в декабре 2017-го, но так и не вышел на прежний уровень. «Не знаю, сколько займет восстановления, – признался игрок из Гонконга в феврале следующего года. – Даже доктора не дают прогнозов. Если я не смогу конкурировать с лучшими игроками, то завершу карьеру». С тех пор полуфиналист ЧМ-2016 и победитель трех рейтинговых турниров вернулся к столу, но завис в районе 50-го места в рейтинге. Трампу повезло больше: операция наконец лишила его главной слабости и полностью раскрыла сумасшедший талант.

Пока он выиграл лишь один ЧМ, но некоторые фанаты уже говорят, что обновившийся Джадд смотрится сильнее пиковых Хендри и О’Салливана. Трудно сравнивать игроков разных поколений, но в такой форме и со стопроцентным зрением Трампу по силам побить все рекорды по сотням и титулам, которые еще недавно казались вечными.

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