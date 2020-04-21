Впечатляющая вера!

Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан рассказал о роли отца в становлении карьеры.

«Мне было около восьми лет, я начал играть на столе двоюродного брата. Просто ударил по нескольким мячам, а отец увидел, что мне нравится, и купил бильярдный стол на Рождество. С тех пор я играл все время. Когда мне было десять, он говорил всем, что я стану чемпионом мира. Сейчас ко мне подходят люди, которые говорят: «Вы меня не знаете, но я знаю вашего отца. Он говорил всем следить за его сыном».

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Он говорил это даже Полу Гаскойну! Когда я впервые встретил Пола Гаскойна, он сказал: «Я видел твоего отца, он сказал, что ты станешь чемпионом мира». И я такой: «На самом деле?» И он отвечает: «Да-да! Мы сидели в гостиничном номере, а тебя показывали по телевизору. Этот чудак оказался прав!» Так что это действительно забавно – он говорил это всем подряд.

Когда отец отсутствовал, мне потребовался год, чтобы все обдумать, понять, что его не будет рядом. Он был движущей силой, без него было трудно. Мы были командой. Я думаю, все было бы по-другому – я выиграл бы чемпионат мира намного раньше и еще много других турниров. Сто процентов – все было бы иначе и намного лучше», – сказал 44-летний О'Салливан в подкасте Eurosport’s The Break.

Отец Ронни в 1992 году был осужден за убийство и вышел из тюрьмы в 2010 году.

О'Салливан впервые выиграл чемпионат мира в 2001 году. Всего он первенствовал на 36 рейтинговых турнирах.

В семье О'Салливана жуткий конфликт. Мама Ронни назвала его девушку проституткой и слизнем

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