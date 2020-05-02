Питер Эбдон выделялся не только медленной игрой.

Когда Питер Эбдон объявил о завершении 29-летней карьеры, бывшие соперники расстроились больше фанатов. Болельщики не ценили Психа из-за скучного стиля и одержимости тактикой, но Эбдон никогда не беспокоился из-за того, что он любим меньше Ронни О’Салливана или Стивена Хендри. Победы над фаворитами интересовали его больше зрительских симпатий и звания народного чемпиона. Еще в 1990-х Питер понял, что уступает Ракете и Айсмену в таланте, но компенсировал это характером, целеустремленностью и нестандартным мышлением.

Поворотным моментом для 26-летнего Эбдона оказалось поражение от Хендри со счетом 12:18 в финале ЧМ-1996 – тогда он не выдержал давление Крусибла и за две недели турнира из-за нервов похудел с 72 кг до 65. После этого он максимально сосредоточился на подготовке и поставил цель все-таки поднять над головой важнейший трофей: «Когда я вспоминаю тот финал, мне кажется, что одной из причин поражения стал недостаток физической подготовки. Я пообещал себе, что, когда доберусь туда в следующий раз, сделаю все для победы».

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Тот финал закалил Эбдона, а данная клятва превратила его в главного перфекциониста тура. Англичанин уделял внимание любой мелочи: занимался йогой ради правильного дыхания, каждое утро проплывал милю в бассейне и регулярно оплачивал смену сукна на тренировочном столе, чтобы лучше контролировать раскат шаров. «Для меня это важно, – признался Псих. – Это обходится примерно в 550 фунтов, я делаю это почти перед каждым турниром. Можете считать, что это дорого, но для меня это хорошее правило».

Личной Библией для него стал бестселлер американского психолога Наполеона Хилла «Думай и богатей». Эбдон заучил руководство по достижению успеха наизусть и перенес мотивационные уроки на реальные ситуации из снукера. «Я покупаю три дюжины экземпляров этой книги каждый год, чтобы раздать друзьям и родственникам, – рассказал англичанин. – В ней говорится: «Побеждает сильнейший или быстрейший, но рано или поздно победит тот, кто верит, что ему это по силам». Я думаю об этих строчках, когда играю против Ронни или Марка Уильямса. Если ты считаешь, что проиграешь, то ты уже проиграл. Если ты хотел бы выиграть, но не веришь в это, у тебя почти наверняка ничего не получится».

За несколько лет Эбдон сформировал правила, которые помогли ему во второй раз дойти до финала ЧМ. Он занимался спортом и медитировал, читал определенные книги и специально настраивался, одновременно представляя победу и обдумывая сложности на пути к ней. «Снукер – один из сложнейших видов спорта в плане психологии, – считает Питер. – Когда у стола другой парень, ты ничего не можешь поделать, и это тяжело. У меня есть несколько ритуалов, которые помогают мне, потому что грань между победой и поражением не толще острия бритвы. Говорят, что кресло – самое тяжелое место в снукере, но это зависит от того, как ты используешь время там. Если оппонент знает, что ты правильно настраиваешься, это может раздражать его».

В 2002-м соперником Питера в главном матче сезона снова стал Хендри, и на этот раз Псих не прогнулся под натиском великого шотландца. Семикратный чемпион мира считался явным фаворитом, но Эбдон взял четыре стартовых фрейма и не развалился, когда Хендри ответил серией выигранных партий. Англичанин уступал 12:14 и 14:15, но перевел финал в десайдер и оформил победный брейк в 59 очков. Стивен вышел к столу, но не догнал соперника – долгие годы подготовки Эбдона наконец оправдались. На протяжении 1990-х Хендри считался образцом характера и воли, но в лице Питера встретил достойного соперника.

Псих прагматично объяснил победу тем, что очень хорошо чувствовал наклейку и добился идеального соприкосновения кия с шарами. «Нельзя менять наклейку по ходу чемпионата мира, потому что уходит две недели, чтобы привыкнуть к ее особенностям, – заверил Питер. – Люди думают, что, если ты лишился кия, которым играл много лет, можно просто заменить его на любой другой, но это смешно. Кий становится продолжением правой руки, и его состояние зависит от множества факторов: температуры, кондиционирования, сухости воздуха, которая влияет на материал». Дотошность Эбдона быстро стала поводом для насмешек фанатов.

«Я не веселюсь, – с непроницаемым лицом ответил чемпион мира на вопрос журналиста, который предположил, что после заветного титула англичанин наконец расслабится. – Я занимаюсь серьезными вещами. Веселье заключается в том, чтобы побеждать. Я получаю удовольствие от побед, вот и все». С тех пор среди болельщиков сформировался стереотип о занудстве Эбдона. Тот тратил много времени и тщательно просчитывал каждый удар в отличие от О’Салливана, который разгонялся настолько, что судья не успевал выставлять цветные шары. Несмотря на два финала против Хендри, именно Ракета стал главным антагонистом Питера из-за разных стилей и характеров: сосредоточенный и серьезный Эбдон казался полной противоположностью насмешливого виртуоза Ронни.

После поражения от О’Салливана со счетом 8:9 в четвертьфинале чемпионата Великобритании-2000/2001 Питер обвинил соперника в удачливости. Ракета не сдержался и подарил сопернику знаменитый никнейм: «Если мне повезло, то он самый фартовый игрок в мире. У него глаза психа. Играть против него, все равно что против любителя, в некоторых его ударах нет никакого смысла. Его игра основана на хватке и целеустремленности, но я его не понимаю». Лучшим подтверждением слов О’Салливана стал полуфинал ЧМ-2002, в котором Эбдон находился в паре ударов от поражения, но хладнокровно срезал сложнейший розовый и дожал Мэтью Стивенса.

Кульминацией противостояния с Ронни оказался четвертьфинал ЧМ-2005, по ходу которого Питер проигрывал 2:8 и 6:10. О’Салливан непринужденно унижал соперника, кайфовал от неуязвимости и даже проводил брейки разными руками, чтобы повеселить зрителей. В ответ Эбдон настолько замедлил игру, что Ракета быстро потерял самообладание. Пока Питер обдумывал каждый удар по три минуты, О’Салливан издевательски спрашивал фанатов с первых рядов, сколько времени и какой идет фрейм. Ронни встретил нервным смехом серию Психа в 12 очков, на которую ушло пять минут, но Эбдон добился цели: игра противника развалилась.

Когда матч завершился со счетом 13:11 в пользу Питера, он напоминал одновременно шахматиста и боксера, только что завершившего поединок всей жизни. «Я не знаю, что делал половину этого времени, но я отчаянно хотел победить, – признался он. – У нас с Ронни разные стили. Он гений, но я только что обыграл чемпиона мира. Люди могут говорить что угодно, но мне все равно. Когда я стараюсь изо всех сил, то играю медленнее, но это не специально». Главная мысль Эбдона заключалась в том, что несмотря на различия и разногласия, их с Ронни объединяет любовь к снукеру. В 15 лет из-за страсти к спорту Питер бросил школу, несмотря на протесты родителей, успехи в латыни, древнегреческом и крикете. Увлечение тактикой и психологией всегда оставались для него способом честно выиграть, а не усыпить соперника.

Питер Эбдон в матче против Ронни О'Салливана Фото: Getty Images

Некоторых игроков причуды Эбдона раздражали еще сильнее, чем Ронни. После победы над Питером в первом раунде ЧМ-2013 Грэм Дотт даже предложил изменить правила: «Питер не мошенничает, но я думаю, что нам нужен новый регламент по поводу затяжки времени. Меня критиковали за медленную игру, когда я стал чемпионом мира, но, если кто-то назовет меня медленным после этого, я его засужу. Такой стиль убивает игру. Единственный выход – 30-секундное ограничение на удар с возможностью несколько раз за фрейм брать больше времени на сложные удары. Судьи должны торопить Питера, но они ничего не делают, потому что боятся споров».

Забота о себе вошла у Эбдона в привычку, и он постоянно совершенствовал физическую подготовку на протяжении карьеры. После смерти отца от рака в 2011-м Питер проникся идеями специалиста по болезни Крона и колиту доктора Дэвида Кляйна, по мнению которого сильнее всего иммунитет укрепляют не животные продукты, а овощи и фрукты. Из-за этого Питер отказался от мяса с молоком, прочитал десятки исследований о веганстве и поверил, что корпорации навязывают обывателям неправильную диету ради прибыли: «К сожалению, людьми управляет маркетинг, пропаганда говорит, что нужно бояться фруктов, но мы же приматы. Какой-то гений рекламы много лет назад убедил нас, что нужно пить коровье молоко. Браво!»

Когда в 2013-м друг Питера с раком простаты обратился к снукеристу за советом, тот выдал ему книгу южноафриканского врача Джоанны Брандт, которая три месяца питалась виноградом и вылечилась от онкологии. Приятель Эбдона понял идею и тоже проникся веганством. «Врачи давали ему девять месяцев, – довольно заключил Питер. – Прошло шесть лет, и он все еще жив». Англичанин подошел к ЗОЖ настолько основательно, что в 2018-м завершил двухлетний курс в колледже народной медицины в Малверне и стал профессиональным целителем. С тех пор он контролирует каждый аспект жизни – от лучших фильтров до очистки воды до выбора наиболее подходящего места для медитации.

С такой же основательностью Эбдон подходит к любому делу. Увлечение скачками привело его к открытию консультационного агентства, которое оценивает потенциал скакунов по различным параметрам. В начале 2000-х Питер завел двух лошадей и занялся их воспитанием не менее кропотливо, чем подготовкой к выступлению на чемпионате мира: «Некоторые думают, что достаточно взять самого дорогого жеребца, но иногда конь за 3 тысячи может оказаться лучше, чем за 150 тысяч. Люди прослеживают генеалогию лошадей на три поколения назад, чтобы лучше понять их качества, но генетическая картина изменяется медленно, так что я отслеживаю генеалогию на семь поколений».

Просчитать жизнь и собственное здоровье настолько подробно нереально, и Эбдон понял это, когда сдал из-за хронической травмы шеи. С начала 2010-х он все реже доходил до поздних стадий турниров и постепенно откатился в третий десяток рейтинга. Из самого неприятного соперника Ронни и Хендри Питер превратился в ментора для молодых игроков вроде Кайрена Уилсона, которому он внушил победный настрой и внимание к деталям. В 2012-м он завоевал последний из девяти рейтинговых титулов на China Open, а в 2019-м понял, что оставаться в туре опасно – из-за постоянного искривления позвонков у стола Питеру потребовалась бы операция, а при неудачном исходе он оказался бы в инвалидном кресле. Когда Эбдон оценил риски и объявил о завершении карьеры, его значение для спорта признали все имиджмейкеры от Джадда Трампа до председателя World Snooker Барри Хирна.

Лучшим доказательством преданности Эбдона снукеру стало то, что он ушел из спорта лишь в 2020-м, хотя грозил сделать это сразу после вылета из топ-16. Чтобы бороться на равных с гениальными Хендри и Ронни, он выработал особую философию и сформулировал систему ценностей, которая одинаково применима к снукеру и к любой другой сфере: «Ты получаешь только то, что вложил сам. Это железное правило, как закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. То же самое и в жизни: много работай, делай брейки и получай брейки».

Личность Питера зря сводят к медленной игре и эксцентричным ударам – порой Псих шокировал зрителей внезапными всплесками эмоций и проявлял себя настоящим шоуменом. После победы над Стивеном Ли в десайдере второго раунда ЧМ-2001 он не сдержался и заорал «Come On!» прямо в лицо сопернику. Когда Джейми Коуп случайно поставил снукер в решающем фрейме матча Royal London Watches Grand Prix-2008, Эбдон демонстративно лег на пол и неподвижно провалялся там несколько секунд, а потом подставил желтый и вылетел с турнира. Победу над Гэри Уилсоном на Shoot-Out в 2015-м Питер отпраздновал бешеным криком «Веганская сила!»

Жизнеутверждающие принципы и бойцовский дух Эбдона гарантируют, что он не заскучает вдали от игрового стола. В будущем Питер наверняка займет должность в World Snooker, а пока наконец сосредоточится на разведении лошадей. Когда его спросили, можно ли составить список качеств идеального игрока по аналогии с тем, как он подбирает будущих чемпионов среди скакунов, Питер ответил: «Нужно иметь точность Ронни или Уильямса, характер Хиггинса, универсальность Хендри и мое умение справляться с давлением». За несгибаемую волю и хладнокровие его называли не только Психом, но и Силой. Это прозвище намного лучше подходит игроку, который выдержал презрение болельщиков, не затерялся среди великих соперников и заслужил уважение всего тура.

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