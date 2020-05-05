Снукер

Селби, Мёрфи, Бинэм и другие гении снукера записали трек в поддержку британских медработников

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Шон Мёрфи, Марк Селби

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
23 минут назад

Красивейший жест от спортсменов.

Знаменитости мира снукера объединились, чтобы поблагодарить работников Национальной службы здравоохранения Великобритании в тяжелый период борьбы с коронавирусом.

Марк Селби, Шон Мёрфи, Стюарт Бинэм и другие звезды перепели знаменитую Every Breath You Take группы The Police. Все собранные с проекта средства пойдут на поддержку медицинских работников.

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