Красивейший жест от спортсменов.

Знаменитости мира снукера объединились, чтобы поблагодарить работников Национальной службы здравоохранения Великобритании в тяжелый период борьбы с коронавирусом.

Марк Селби, Шон Мёрфи, Стюарт Бинэм и другие звезды перепели знаменитую Every Breath You Take группы The Police. Все собранные с проекта средства пойдут на поддержку медицинских работников.

С 18 апреля по 4 мая в Крусибле должен был пройти чемпионат мира-2020, но турнир перенесли на июль-август из-за пандемии.

В Великобритании зафиксировано более 191 тыс случаев заражения коронавирусом.

