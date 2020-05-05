Шон Мёрфи, Марк Селби
Фото: Other Agency
Красивейший жест от спортсменов.
Знаменитости мира снукера объединились, чтобы поблагодарить работников Национальной службы здравоохранения Великобритании в тяжелый период борьбы с коронавирусом.
Марк Селби, Шон Мёрфи, Стюарт Бинэм и другие звезды перепели знаменитую Every Breath You Take группы The Police. Все собранные с проекта средства пойдут на поддержку медицинских работников.
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- В Великобритании зафиксировано более 191 тыс случаев заражения коронавирусом.
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