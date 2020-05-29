Почти вся снукерная элита встретит лето за игровым столом.

Сезон-2019/20 складывался тяжело еще до пандемии и переноса чемпионата мира. Сначала из календаря исчез мартовский турнир в Индии, потом отменили апрельский China Open, который обычно становится решающей проверкой перед главным ивентом. Босс World Snooker Tour Барри Хирн действовал как опытный промоутер – он до последнего надеялся провести ЧМ вовремя и не допустил отмены Gibraltar Open, несмотря на сложности с инфраструктурой и перелетами. Но даже этих стараний оказалось недостаточно – снукер оказался в подвешенном состоянии, как и остальные виды спорта.

Новость о ЧМ вызвала облегчение, хотя даже пауза в четыре месяца выглядела слишком длинной для спорта, в котором несколько лет подряд постоянно появлялись новые турниры. Хирн почувствовал это и при первой возможности организовал новый (не совсем) турнир – Championship League или Лигу чемпионата – который пройдет с 1 по 11 июня. Сначала организаторы планировали провести его в Лестере, но позже остановились на городишке Милтон-Кейнс неподалеку от Лондона. «Мы выбрали «Маршалл Арену» в Милтоне, потому что там есть возможность расселить снукеристов в том же здании, где они будут играть, – объяснил Хирн. – Это значит, что после прибытия вечером накануне для тестирования, они могут оставаться на арене, пока не проведут все матчи». Бонусом стал подтвержденный 22 мая список участников – на турнире выступят Ронни О’Салливан, Джадд Трамп, Марк Селби, Нил Робертсон, Марк Аллен и другие игроки из верхушки рейтинга.

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Как удалось организовать турнир и привлечь звезд?

Пока руководство АПЛ договаривалось о пяти заменах и контактной борьбе, а ATP и WTA приостановили тур как минимум до середины июля, Хирн разработал четкую и убедительную схему для властей. Конечно, бесконтактный и камерный снукер проще возобновить, чем футбол, но это не умоляет заслуг WST – организация сработала профессионально и оперативно. Среди мер предосторожности – обязательные тесты и изоляция для игроков, социальная дистанция в два метра между участниками, отсутствие гостей и запрет на рукопожатия.

«Пока остальной спорт на паузе, мы готовы вернуться, – гордо объявил Хирн. – Мы первый профессиональный спорт в Великобритании, который вернется на телевидение. Это не совпадение, а результат упорного труда и подготовки, проведенной за время локдауна. Мы хотели быть уверенными, что вернемся в тот же момент, когда появится возможность. После переговоров с советниками из правительства мы составили подробный план по поддержанию мер безопасности во время турнира. Эти правила превосходят любые меры в других видах спорта на сегодняшний день». Барри не оставил без внимания ни одной мелочи: каждый игрок получит индивидуальный санитайзер, а на арене постоянно будут дежурить сотрудники скорой помощи.

Звезд убедили не только правила безопасности, но и внушительные призовые: фонд турнира составил более 222 тысяч евро, из которых каждый участник точно получит 1100 евро, а победитель – 34 тысячи и место в ноябрьском ивенте Чемпион чемпионов. По бюджету пригласительный Championship League не уступает некоторым рейтинговым турнирам. К тому же для снукеристов Лига чемпионата – отличная возможность набрать форму перед чемпионатом мира. Единственная неразрешимая проблема – почти полное отсутствие азиатских игроков из-за ограничений на перемещения между странами. Китай в Милтон-Кейнс представят лишь Чэнь Фэйлун и Лян Веньбо, но такой лимит – естественное следствие мер предосторожности, которые снимут еще нескоро.

«Тяжело находиться в неведении насчет того, когда сможешь снова сыграть, – признался Джо Перри. – Приятно снова на чем-то сосредоточиться и получить стимул для тренировок. Мы чувствуем энтузиазм и, конечно, хотим пообщаться друг с другом, насколько позволит социальная дистанция. Ты не понимаешь, насколько любишь какое-то дело, до тех пор, пока больше не можешь им заниматься. К тому же новые правила безопасности на этом турнире помогут нам понять, в каких условиях придется играть какое-то время. Самой нервной частью, конечно, станет ожидание результатов теста, но я рад, что снова сыграю».

Джо Перри Фото: Getty Images

Энтони Хэмилтон отказался от участия из-за астмы, но все равно оценил работу WST: «Барри проделал нечто потрясающее. Думаю, сейчас он опережает всех остальных, потому что вернул снукер на ТВ. Он знает, как люди скучают по спорту, это гениальный ход от него. Мне пришло письмо обо всех мерах предосторожности. Это настолько безопасная среда, насколько возможно, – у меня ушел час, чтобы все прочитать!»

Так что это за турнир?

Championship League – не новый турнир, впервые он появился в туре в 2008 году под эгидой промоутерской компании Хирна Matchroom Sport, но проводился в другом формате и растягивался на весь сезон. Участники разбивались на семь групп, в каждой из которых выступали по семь человек. Снукеристы играли до трех побед и по итогам этих матчей внутри каждой группы четверо лучших разыгрывали плей-офф. Победитель финала группы автоматически выходил в группу победителей, а занявшие места со второго по пятое отправлялись в следующую по порядку группу, где к ним присоединялись еще три игрока.

Запутанная структура и почти полное отсутствие официальных показов предопределили невысокий статус турнира – лидеры рейтинга воспринимали его в лучшем случае как разминку перед важными битвами. «Championship League сыграл большую роль в моей подготовке, – рассказал Али Картер, который в 2008-м принял участие во всех семи группах, а на ЧМ дошел до финала. – Я приехал в Крусибл, чувствуя себя увереннее, чем когда-либо».

Экстремальная ситуация с коронавирусом повлияла на отношение к обновленной Лиге чемпионата – она спасет болельщиков от скуки, а снукеристов – от бездействия. Уникальность ситуации заключается еще и в том, что Championship League – первый турнир, который пройдет дважды за сезон. До этого зимой и в начале весны она состоялась в стандартном формате, а победителем стал 26-летний шотландец Скотт Дональдсон. Теперь от прежних правил остался разве что групповой принцип.

Как изменился формат турнира?

WST пригласил на турнир всех 128 участников тура и отобрал 64 лучших по рейтингу из тех, кто откликнулся. Снукеристов разбили на 16 групп по четыре человека – в рамках этого этапа, который пройдет с 1 по 8 июня, каждый проведет по три матча из четырех фреймов. При этом предусмотрен счет 2:2 – за победу полагается три очка, а за ничью одно. Во второй этап турнира пройдут только победители групп.

На следующей стадии с 9 по 10 июня 16 оставшихся участников снова поделят на четыре группы, а в них по тем же правилам определятся победители. Важно, что вплоть до этой стадии все матчи сыграют на двух столах, чтобы избежать большого количества людей на арене и включить почти все игры в телевизионный показ. Наконец, 11 июня из победителей четырех предыдущих групп сформируют финальную группу – ее победитель и выиграет турнир. В последний день матчи пройдут только на одном столе.

Почему Лига чемпионата так важна для снукера?

WST – одна из немногих спортивных организаций, которая прочно ассоциируется с одним руководителем. Хирна можно сравнить с боссом UFC Дэйной Уайтом – тот так же настойчиво боролся за ивенты, несмотря на возможные риски из-за пандемии. Барри – расчетливый бизнесмен: за несколько лет он вывел снукер из тени и превратил в современный спорт с разнообразием турниров и крупными призовыми. Ему не пришлось искать секретный остров, как Уайту, зато он заставил воспринимать снукер серьезно даже тех, кто не считал бильярд полноценным спортом.

Барри Хирн Фото: Getty Images

В начале апреля 72-летний делец перенес сердечный приступ, но даже это не остановило его от активной работы над возобновлением сезона. Агрессивная риторика Хирна доказывает, что для него Лига чемпионата – важнейший шаг для медийности и глобализации снукера: «Я уверен, что ни один другой спорт не смог бы обеспечить поддержание правил безопасности на том же уровне, и именно это позволило нам вернуться раньше них». Барри по-прежнему не уступает в жесткости и хватке даже сыну Эдди, который пытается организовать поединок Диллиана Уайта с Фрэнсисом Нганну до конца года.

«Думаю, мы можем привлечь новых фанатов, – считает Селби. – Люди сидят по домам и мечтают посмотреть спорт по телевизору. Пока мы обходимся хайлайтами великих матчей, которые все уже давно посмотрели. Снукер и так популярен, но этот турнир определенно расширит нашу фан-базу. К тому же ЧМ – вершина нашего спорта, и было бы грустно, если бы мы лишились возможности подготовиться к нему после долгой паузы. Великолепно, что Барри Хирн организовал турнир уже в начале июня».

Лига чемпионата определенно произведет меньше шума, чем матч «Баварии» против «Боруссии», но в одном Селби и Хирн правы: снукер образцово отреагировал на вызовы пандемии. Спорт объединился, и в Милтон-Кейнс выступят даже критиковавшие меркантильную политику Барри О’Салливан и Аллен. Пока другие подсчитывают убытки и боятся, что возвращение к спокойной жизни растянется на несколько месяцев, снукер кажется сильнее, чем когда-либо.

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