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О'Салливан признался, что отрастил усы в поддержку экс-снукериста, больного лейкемией

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Ронни О'Салливан

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через час

У смены имиджа есть благая цель.

Ронни О'Салливан объяснил причину появления роскошнейших усов.

5 июня Ракета вышел на матч, демонстрируя новый лук. Ронни рассказал, что радикальная смена имиджа – знак поддержки приятелю и бывшему снукеристу Вилли Торну. «Я поставил перед собой задачу на карантин. Пытался отрастить бороду, но она была немного колючей, и моя мисс предложила попробовать усы. Я подумал, почему бы и нет? На самом деле, это для Вилли Торна. Я попытался выглядеть как он, только с волосами. Он не слишком здоров, так что, надеюсь, с ним все будет в порядке», – цитирует Ронни Daily Star.

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В марте 66-летнему Торну диагностировали лейкемию. Он проходит курс химиотерапии.

  • О'Салливан – пятикратный чемпион мира.
  • Ронни впервые выиграл чемпионат мира в 2001 году. Всего он первенствовал на 36 рейтинговых турнирах.

Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу

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