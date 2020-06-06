У смены имиджа есть благая цель.

Ронни О'Салливан объяснил причину появления роскошнейших усов.

5 июня Ракета вышел на матч, демонстрируя новый лук. Ронни рассказал, что радикальная смена имиджа – знак поддержки приятелю и бывшему снукеристу Вилли Торну. «Я поставил перед собой задачу на карантин. Пытался отрастить бороду, но она была немного колючей, и моя мисс предложила попробовать усы. Я подумал, почему бы и нет? На самом деле, это для Вилли Торна. Я попытался выглядеть как он, только с волосами. Он не слишком здоров, так что, надеюсь, с ним все будет в порядке», – цитирует Ронни Daily Star.

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В марте 66-летнему Торну диагностировали лейкемию. Он проходит курс химиотерапии.

О'Салливан – пятикратный чемпион мира.

Ронни впервые выиграл чемпионат мира в 2001 году. Всего он первенствовал на 36 рейтинговых турнирах.

Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу

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