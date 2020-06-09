Задай вопрос снукерным гуру Eurosport – Владимиру Синицыну и Артему Романову

Самое время поинтересоваться, сколько зарабатывает Джадд Трамп.

Друзья, каждый настоящий поклонник Eurosport обожает снукер – как минимум за гениального Ронни О'Салливана и фирменную хрипотцу Владимира Синицына.

2020-й снукерный год пока получается скомканным – всему виной, естественно, пандемия коронавируса. Впрочем, учитывая, что снукер – это бесконтактный вид спорта, он совершенно точно оживет гораздо быстрее своих «коллег» (собственно, почему мы пишем об этом в прошедшем времени?! Снукер уже ожил).

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Снукер Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу 05/06/2020 В 19:48

Возрождение одного сезона и скорый старт другого лучше всего обсудить в компании экспертов – вместе с гуру Синицыным и еще одним шикарным комментатором Eurosport, Артемом Романовым. Переходите по ссылкам в наши соцсети (твиттер, ВКонтакте, Facebook) и задавайте любимым комментаторам любые вопросы про снукер – а они обязательно ответят!

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Снукер Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко 4 ЧАСОВ НАЗАД

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