Задай вопрос снукерным гуру Eurosport – Владимиру Синицыну и Артему Романову

Ронни О'Салливан
Фото: Eurosport
Самое время поинтересоваться, сколько зарабатывает Джадд Трамп.
Друзья, каждый настоящий поклонник Eurosport обожает снукер – как минимум за гениального Ронни О'Салливана и фирменную хрипотцу Владимира Синицына.
2020-й снукерный год пока получается скомканным – всему виной, естественно, пандемия коронавируса. Впрочем, учитывая, что снукер – это бесконтактный вид спорта, он совершенно точно оживет гораздо быстрее своих «коллег» (собственно, почему мы пишем об этом в прошедшем времени?! Снукер уже ожил).
Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу
Возрождение одного сезона и скорый старт другого лучше всего обсудить в компании экспертов – вместе с гуру Синицыным и еще одним шикарным комментатором Eurosport, Артемом Романовым. Переходите по ссылкам в наши соцсети (твиттер, ВКонтакте, Facebook) и задавайте любимым комментаторам любые вопросы про снукер – а они обязательно ответят!