Форма топов на Championship League и чего ждать от ЧМ. Комментаторы Eurosport обсудили снукер

Комментаторы Eurosport обсуждают снукер
Фото: Eurosport
Владимир Синицын и коллеги поговорили о камбэке снукера.
Комментаторы Eurosport Владимир Синицын, Артем Баранов, Марк Королев и Артем Романов провели чат-конференцию, в которой обсудили возобновление снукерного сезона.
На повестке дня стояли прошедший в Милтон-Кинс Championship League, слабая форма топовых игроков после возобновления соревнований и перспективы чемпионата мира-2020, который был перенесен на конец июля-начало августа.
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