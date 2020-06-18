Форма топов на Championship League и чего ждать от ЧМ. Комментаторы Eurosport обсудили снукер

Владимир Синицын и коллеги поговорили о камбэке снукера.

Комментаторы Eurosport Владимир Синицын, Артем Баранов, Марк Королев и Артем Романов провели чат-конференцию, в которой обсудили возобновление снукерного сезона.

На повестке дня стояли прошедший в Милтон-Кинс Championship League, слабая форма топовых игроков после возобновления соревнований и перспективы чемпионата мира-2020, который был перенесен на конец июля-начало августа.

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