Снукер

Россиянин Каковский проиграл Джимми Уайту в первом матче квалификации ЧМ

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Иван Каковский

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

Участие в отборе – уже успех!

Россиянин Иван Каковский уступил шестикратному финалисту ЧМ Джимми Уайту в дебютном матче отбора к мировому первенству – 3:6.

У Каковского две зачетные серии – 60 и 76 очков. Уайт сделал два брейка – в 54 и 58 очков. Легендарный 58-летний англичанин в следующем туре сразится с Майклом Джорджиу с Кипра. 22 июля борьбу на турнире начнет 14-летний украинец Юлиан Бойко. Его встречу с Тор Чуаном Леонгом из Малайзии можно будет увидеть в Eurosport Player – начало в 15:30 по Москве.

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