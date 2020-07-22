Россиянин Каковский проиграл Джимми Уайту в первом матче квалификации ЧМ

Иван Каковский
Фото: Instagram
Участие в отборе – уже успех!
Россиянин Иван Каковский уступил шестикратному финалисту ЧМ Джимми Уайту в дебютном матче отбора к мировому первенству – 3:6.
У Каковского две зачетные серии – 60 и 76 очков. Уайт сделал два брейка – в 54 и 58 очков. Легендарный 58-летний англичанин в следующем туре сразится с Майклом Джорджиу с Кипра. 22 июля борьбу на турнире начнет 14-летний украинец Юлиан Бойко. Его встречу с Тор Чуаном Леонгом из Малайзии можно будет увидеть в Eurosport Player – начало в 15:30 по Москве.
Чемпионат мира по снукеру пройдет со зрителями
- Основной турнир пройдет с 31 июля по 16 августа.
- Действующий чемпион мира – Джадд Трамп.
Окончание матча Уайт – Каковский, в котором русскому снукеристу не хватило опыта
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