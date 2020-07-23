14-летний украинец стал самым молодым участником квалификации ЧМ в истории

Юлиан Бойко
Фото: Instagram
К сожалению, Юлиан Бойко уступил в первом раунде.
Украинский снукерист стал самым молодым участником квалификации чемпионата мира в истории турнира.
14-летний Юлиан Бойко в первом раунде вышел на матч против малазийца Тор Чуан Леонга и уступил со счетом 3:6. По ходу игры счет был равным (3:3), но опыт позволил 32-летнему оппоненту выйти вперед и победить.
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- Квалификация проходит в Шеффилде.
- Бойко – первый игрок мэйн-тура с постсоветского пространства. Он стал профессионалом 8 июня.
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