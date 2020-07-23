Снукер

14-летний украинец стал самым молодым участником квалификации ЧМ в истории

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Юлиан Бойко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

К сожалению, Юлиан Бойко уступил в первом раунде.

Украинский снукерист стал самым молодым участником квалификации чемпионата мира в истории турнира.

14-летний Юлиан Бойко в первом раунде вышел на матч против малазийца Тор Чуан Леонга и уступил со счетом 3:6. По ходу игры счет был равным (3:3), но опыт позволил 32-летнему оппоненту выйти вперед и победить.

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  • Квалификация проходит в Шеффилде.
  • Бойко – первый игрок мэйн-тура с постсоветского пространства. Он стал профессионалом 8 июня.

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