Ронни О'Салливан
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Великий снукерист, великий человек.
Британский снукерист Ронни О'Салливан займется бизнесом, связанным с уходом за больными и нуждающимися.
«Единственное, в чем я мог бы преуспеть, это работа в сфере ухода за людьми. Я способен сочувствовать людям, у которых есть зависимость. Это может быть зависимость, психические проблемы, аутизм, все что угодно. В 2000-м я прошел курс в реабилитационном центре, и это было самым большим поворотом в моей жизни. Было тяжело, но мне это было необходимо. Без этих 12 шагов, без выхода из общества, без посещения лечебного центра, возможно, я бы не оказался там, где нахожусь сегодня.
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Я не собираюсь говорить, что буду менять людям подгузники, но я хочу создать для них безопасную среду и сделать их счастливыми насколько это возможно. Мы начинаем с малого. Одно место, шесть или семь кроватей. Вероятно, это будет место для людей с легкой степенью инвалидности, которые не нуждаются в круглосуточном уходе. Когда я закончу играть в снукер, хочу попробовать себя в качестве наставника. Я хочу разбираться в бизнесе и в психическом здоровье. Хватит с меня придурков.
Когда я смотрю на людей, которым нужен дом престарелых, понимаю, что они просто хотят иметь крышу над головой, трехразовое питание, а ты даешь им работу, заботишься о них. Я наелся тем, что человек человеку волк. Я просто хочу заниматься делом, где ты заботишься о людях», – рассказал Ронни в интервью The Guardian.
- 16 августа О'Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру.
- В финале Ронни победил Кайрена Уилсона – 18-8.
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