Семикратный чемпион мира Стивен Хендри объявил о возобновлении профессиональной карьеры.

51-летний снукерист получил уайлд-кард на два сезона от руководства World Snooker Tour. Его первым турниром после восьмилетнего перерыва, вероятно, станет European Masters в Милтон-Кинсе, который стартует 21 сентября.

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«Всегда скучал по тому нервному возбуждению от соревнований. И хотя у меня нет никаких ожиданий с точки зрения выступлений, сейчас все выглядит подходящим моментом, чтобы вернуться к столу.

Рад, что у меня появилась возможность поучаствовать на турнирах следующие два сезона. Я невероятно кайфанул, когда недавно вновь взял в руки кий на чемпионате мира среди ветеранов», – цитирует Хендри The Times.

Также шотландец поблагодарил промоутера WST Барри Хирна за помощь в возвращении.

Хендри занимает второе место в истории по профессиональным титулам и уступает только Стиву Дэвису.

Стивен также удерживает рекорд по победам на чемпионатах мира в современной эре (семь), но две недели Ронни О’Салливан выиграл на ЧМ-2020 и вплотную приблизился к достижению шотландца с шестью трофеями.

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