5 октября 15-летний Бойко выступает в групповом раунде турнира Championship League, который проходит в Милтон-Кинсе. В первом матче – против англичанина Джона Эстли – счет пока 2:2. Таким образом Бойко взял как минимум один фрейм на профессиональных соревнованиях в возрасте всего лишь 15 лет и 13 дней – это новый рекорд снукера.