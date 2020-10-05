Украинец Юлиан Бойко стал самым молодым снукеристом в истории, сумевшим взять фрейм на профессиональных соревнованиях.
5 октября 15-летний Бойко выступает в групповом раунде турнира Championship League, который проходит в Милтон-Кинсе. В первом матче – против англичанина Джона Эстли – счет пока 2:2. Таким образом Бойко взял как минимум один фрейм на профессиональных соревнованиях в возрасте всего лишь 15 лет и 13 дней – это новый рекорд снукера.
- Помимо Эстли соперниками Бойко по группе являются Ли Хан (Китай) и Алекс Борг (Мальта).
- В этой группе должен был выступать Ронни О'Салливан, но шестикратный чемпион мира снялся с турнира накануне игры.