Украинец Юлиан Бойко стал самым молодым снукеристом в истории, сумевшим взять фрейм на профессиональных соревнованиях.

5 октября 15-летний Бойко выступает в групповом раунде турнира Championship League, который проходит в Милтон-Кинсе. В первом матче – против англичанина Джона Эстли – счет пока 2:2. Таким образом Бойко взял как минимум один фрейм на профессиональных соревнованиях в возрасте всего лишь 15 лет и 13 дней – это новый рекорд снукера.

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  • Помимо Эстли соперниками Бойко по группе являются Ли Хан (Китай) и Алекс Борг (Мальта).
  • В этой группе должен был выступать Ронни О'Салливан, но шестикратный чемпион мира снялся с турнира накануне игры.

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