15-летний украинец Юлиан Бойко провел три матча в групповом раунде турнира Championship League. Спортсмен свел вничью 2-2 поединки против англичанина Джона Эстли и представителя Мальты Алекса Борга, а также уступил китайцу Ли Хану (1-3).