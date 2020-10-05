15-летний украинец Юлиан Бойко провел три матча в групповом раунде турнира Championship League. Спортсмен свел вничью 2-2 поединки против англичанина Джона Эстли и представителя Мальты Алекса Борга, а также уступил китайцу Ли Хану (1-3).
Таким образом Бойко за три матча взял пять фреймов, сделал брейк в 80 очков, завоевал первые 1000 очков в профессиональной карьере, а также получил первые призовые – 1000 фунтов стерлингов.
Снукер
15-летний украинец Бойко – самый юный снукерист в истории, взявший фрейм
- Кроме того, Бойко оставил Борга на последнем месте в группе.
- В одном квартете с 15-летним украинцем должен был выступать Ронни О'Салливан, но шестикратный чемпион мира снялся с турнира накануне игры.
European Masters
Селби обыграл Гулда в финале European Masters
Снукер
Эффектнейший удар, который вывел Селби в финал European Masters