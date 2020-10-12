«Давайте победим рак груди. Сегодня я покрасил ногти в розовый цвет, чтобы помочь борьбе с раком груди. Пожертвуйте 5 фунтов, если можете. Кто со мной?» – написал О'Салливан в твиттере и прикрепил к посту фото с розовыми ногтями.