Легенда снукера Ронни О'Салливан поддержал благотворительный фонд Future Dreams, занимающийся сбором средств, которые идут на борьбу с раком груди.
«Давайте победим рак груди. Сегодня я покрасил ногти в розовый цвет, чтобы помочь борьбе с раком груди. Пожертвуйте 5 фунтов, если можете. Кто со мной?» – написал О'Салливан в твиттере и прикрепил к посту фото с розовыми ногтями.
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- О'Салливан – шестикратный чемпион мира (2001, 2004, 2008, 2012, 2013 и 2020), семикратный победитель «Мастерс» (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017), семикратный чемпион Великобритании (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 и 2018).
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