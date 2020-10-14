В конце августа и в начале сентября произошли два события, благодаря которым спор о величайшем снукеристе всех времен возобновился с новой силой. Во-первых, Ронни О'Салливан стал чемпионом мира в шестой раз. В полуфинале Ракета разобрался с Марком Селби, а в решающем матче уничтожил Кайрена Уилсона. Во-вторых, главный конкурент Ронни за звание GOAT Стивен Хендри объявил о возобновлении карьеры. 51-летний шотландец получил двухлетний уайлд-кард и выступит на профессиональных турнирах впервые с 2012-го.

Хендри – обладатель рекорда по титулам на ЧМ. C 1990-го по 1999-й он семь раз выигрывал главный турнир и даже получил никнейм Король Крусибла. Еще недавно его достижение казалось непоколебимым – Джон Хиггинс сбавил обороты, Джадд Трамп вряд ли успеет догнать Стивена, а Ронни О'Салливан в последние годы проваливал чемпионаты мира, даже если до этого блистал весь сезон. После вылета Ракеты в первом раунде от любителя Джеймса Кэхилла в 2019-м даже шестая победа на ЧМ казалась недостижимым достижением, не говоря уже о седьмой.

Снукер О'Салливан покрасил ногти в розовый. Он сошел с ума? ВЧЕРА В 18:22

Однако в прошлом сезоне О'Салливан провел, возможно, величайший турнир в карьере: на пути к финалу прошел звездных Марка Уильямса и Дина Джуньху, в десайдере сломил сопротивление своего самого сложного соперника Марка Селби, а финал превратил в формальность – победа над измученным Уилсоном со счетом 18:8 получилась для Ронни элементарной. После такого перфоманса стало очевидно: Ронни по силам не только догнать, но и перегнать Хендри, если он еще хотя бы пять лет останется на таком же уровне.

Сам Стивен утверждает, что возобновление карьеры никак не связано с достижением принципиального конкурента, и не ставит перед собой высоких целей в статусе профессионала: «Хотел снова почувствовать конкурентный снукер. У меня нет цели остановить Ронни. Есть много других великих игроков, которые борются с ним, и если он побьет мой рекорд, это будет честно». Спор о том, возьмет ли О'Салливан семь ЧМ, является частью более масштабной дискуссии о том, кто же является величайшим снукеристом всех времен.

Если в теннисе аналогичные обсуждения сводятся к Большой тройке, здесь на символический статус претендуют двое: О'Салливан и Хендри. Хиггинса отмечают за стабильность и достижения, но Джон не дотягивает до масштаба Ронни и Стивена. Стив Дэвис, несмотря на шесть титулов чемпиона мира, уступает Ракете и Айсмену по остальным достижениям и харизме. Рэя Риордана с шестью победами на ЧМ тоже редко берут в расчет – снукер в 1970-х, когда доминировал Дракула, слишком отличался от современного. Возможно, со временем в спор вмешаются Марк Селби или Джадд Трамп, но пока они даже не приблизились к рекордам главных легенд.

На самом деле большинство экспертов были уверены в превосходстве О'Салливана над Хендри еще до ЧМ-2020. «Стивен вывел игру на новый уровень, но затем пришел Ронни и сделал это еще раз, – Джимми Уайт, который четыре раза проигрывал Айсмену в финалах чемпионатов мира. – Он сделал больше всех максимумов, у него больше 1000 сотен, он разыгрывает невероятные позиции. Говорить об этих двоих – все равно что сравнивать Мухаммеда Али и Майка Тайсона. Понятно, что они главные победители в спорте. В 1990-х у Хендри было не так много сильных конкурентов, и доминировать было проще. Затем внезапно появилось много классных игроков, но Ронни все равно доминировал, поэтому я думаю, что он величайший. Это признает и сам Стивен».

Того же мнения придерживается третий номер рейтинга и комментатор британского Eurosport Нил Фоулдс: «Хендри и О'Салливан выделяются среди всех. Единственное, что заставляет меня склоняться в пользу Ронни, это его потрясающее долгожительство в спорте. Они как The Beatles и The Rolling Stones. Одни записали все альбомы за 10 лет и распались, другие продолжают карьеру полвека спустя! Глядя на то, в какой форме Ронни, я не вижу причин, почему он не сможет поддерживать тот же уровень на протяжении следующих 10 лет. Я годами думал, что он не реализует потенциал. Мы все знали, на что он способен, когда ему было 17. Даже в 14 или 15, еще до попадания в тур, он смотрелся лучше большинства профессионалов. Он занимается этим поразительно долго».

Главный аргумент в пользу О'Салливана – невероятная стабильность на протяжении 25 лет. Ракета несколько раз угрожал завершить карьеру и часто критиковал снукер, но он продолжает побеждать в 44 года, а Хендри не смирился со спадом формы ушел из профессионалов в 43. Стивену потребовалось меньше времени, чтобы добиться величия (почти все его достижения уместились с 1989-го по 1999-й), но шотландец действительно не выдержал напора следующего поколения и рано потух. Одной из причин недолговечности стал перфекционизм и высочайший уровень концентрации – если Ронни отвлекается от снукера благодаря бегу, готовке и встречам с друзьям, то Хендри на пике не думал ни о чем, кроме спорта.

Пожалуй, самый подробный анализ двух претендентов на звание GOAT провел главный снукерный интеллектуал, игрок и комментатор Алан Макманус. Соотечественник Хендри сравнил Стивена и Ронни по 10 ключевых критериям, каждый из которых оценивал по 10-балльной шкале. О'Салливан оказался сильнее в дальних атаках, контроле битка, отыгрышах, результативности, технике и долговечности. Хендри получил больше баллов за работоспособность, стойкость и характер, а за смелость, уверенность и доминирование (их журналист объединил в один критерий) оба получили максимальную оценку. Макманус суммировал баллы и выявил небольшое преимущество Ронни: 92,5 против 90,5. Шотландец математически разложил точку зрения, к которой склоняется большинство его коллег.

Ронни О'Салливан Фото: Getty Images

Рекорд по титулам на ЧМ – единственное преимущество, которое Хендри сохранил над О'Салливаном. Ронни давно превзошел Короля Крусибла по сенчури, и отрыв постоянно увеличивается (сейчас у Ракеты 1063 сотни, а у Стивена 775, и вряд ли он сократит отставание благодаря возвращению в тур). Ронни также обогнал Хендри по победам на турнирах Тройной короны (20 против 18) и по победам на рейтинговых турнирах (37 против 36). Даже самым преданным фанатам Айсмена очевидно, что его камбэк не возродит интригу в споре о величайшем снукеристе – для Хендри матчи против звезд станут приятным развлечением, пока Ронни завоюет еще несколько титулов и окончательно оторвется по всем статистическим показателям.

Однако было бы глупо недооценивать эффективность и мощь пикового Хендри – в лучшей форме он психологически доминировал над соперником еще до начала матча и в отличие от конкурентов сохранял хладнокровие даже на самых сложных ударах. В такие моменты появлялось ощущение, что Стивен победил бы, даже если играл против Дэвиса, Уайта, Ронни, Хиггинса и Эбдона одновременно. О'Салливан начал профессиональную карьеру в 1992-м, но выиграл ЧМ лишь в 2001-м – достижения Ронни распределились более равномерно, чем у Хендри, который выиграл пять ЧМ и пять «Мастерс» подряд.

Стивен Хендри Фото: Getty Images

«Доминирование Стивена с 1989-го по 1999-й остается беспрецедентным, – уверен Макманус. – Он выиграл 18 турниров Тройной короны из 31-го, и мы вряд ли когда-нибудь увидим нечто подобное. 19 (на момент написания материала – теперь уже 20 – Eurosport.ru) турниров Тройной короны Ронни, завоеванных за 25 лет, смотрятся не так убедительно, но долгое пребывание на вершине обеспечивает ему решающее преимущество. Он выделялся не только в одной эпохе, а на протяжении нескольких поколений». Ветеран прав – О'Салливан и Хендри великие по разным причинам. Один – нестареющий гений, который в 2020-м строит серии так же легко, как в 1992-м. Другой – образец эффективности, который ни секунды не сомневался в своем превосходстве и не допускал даже мысли о поражении.

Возвращение Хендри не повлияло на спор о GOAT, но дало фанатам надежду, что легенды снова сыграют друг против друга, отмотают время назад и напомнят, почему их считают величайшими игроками в истории снукера.

Снукер 🎱 Хендри возобновил карьеру в снукере после восьмилетнего перерыва 02/09/2020 В 05:20