Ронни О'Салливан впервые в своей карьере вошел в список номинантов на звание «Спортсмен года» по версии BBC. Помимо О'Салливана, номинированы также Льюис Хэмилтон (Формула-1), Стюарт Брод (крикет), Джордан Хендерсон (футбол), Холли Дойл (конный спорт) и Тайсон Фьюри (бокс). Вскоре также появятся подробности по поводу того, как будет проходить голосование. «Спортсмен года» по версии BBC будет транслироваться по телевидению на канале «BBC One» вечером в воскресенье 20 декабря, а победитель будет назван после публичного голосования.

Как сообщает сайт World Snooker, это первый раз, когда снукер попадает в число претендентов на главную награду со времен Стивена Хендри в 1990 году. А единственным снукеристом, который выиграл ее, был Стив Дэвис в 1988 году. Председатель WST Барри Хирн: «Это вполне заслуженно для величайшего игрока в снукер и одного из самых талантливых британских спортсменов всех времен. Его выдвижение давно назрело, так что я рад, что он наконец-то попал в шорт-лист. Популярность Ронни среди болельщиков помогает нам развивать снукер по всему миру. Я надеюсь, что он выиграет эту награду и что каждый, кто любит спорт, проголосует за него, основываясь на его невероятных достижениях на протяжении многих лет».

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Директор BBC по спорту Барбара Слейтер: «Как мы знаем, это был странный и беспрецедентный год, но нам все же повезло, что мы увидели много спортивных достижений, которые мы с радостью будем чествовать в этот вечер. 67-я награда «Спортсмен года» по версии BBC обещает стать еще одним захватывающим и трудным выбором для зрителей».

Эта престижная награда вручается с 1954 года.

В число обладателей этой престижной награды входят гонщики «Формулы-1» Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл и Льюис Хэмилтон, футболисты Майкл Оуэн, Пол Гаскойн и Дэвид Бекхэм, боксер Леннокс Льюис, велогонщики Марк Кавендиш и Брэдли Уиггинс, теннисисты Энди Маррей и Грег Руседски.

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