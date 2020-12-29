В 45 лет Ронни О’Салливан остается главным снукерным ньюсмейкером – причем Ракета одинаково завораживает медиа побитыми рекордами и скандальными поступками. В августе англичанин неожиданно завоевал шестой титул чемпиона мира в потрясающем стиле: расправился с Дином Джуньху, Марком Уильямсом и Марком Селби, а в финале разгромил Кайрена Уилсона 18:8. На том же турнире Ронни отметился интервью, в котором разнес молодое поколение – легендарный бунтарь заявил, что новые профессионалы слабее любителей, а он выпадет из топ-50, только если останется без руки.

Именно благодаря сочетанию потрясающего таланта и сложного характера О’Салливан больше 20 лет остается рок-звездой снукера. Он всегда находит способ привлечь к себе внимание, и конец календарного года не стал исключением. В последние месяцы 2020-го у Ронни появилась новая причуда – великий выходит к столу даже в проигранных фреймах, ставит снукеры при отставании больше чем на 80 очков и максимально затягивает проходные партии. В первом раунде Scottish Open против Аллана Тэйлора Ракета не признал поражение во фрейме, где ему требовалось шесть снукеров.

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После победы со счетом 4:2 О’Салливан объяснил, что таким образом компенсирует полное отсутствие подготовки: «Теперь я использую матчи вместо тренировок. Мне не хочется тратить все время на снукер. Я предпочитаю играть на турнирах и не запариваться насчет тренировок. Игровые столы настолько хороши, что невозможно подобрать для тренировки возможность лучше, чем во время матча». Ронни также заверил, что продолжит играть в таком стиле чуть ли не до конца карьеры. Его новая тактика вызвала бурные обсуждения – фанаты хвалили кумира за оригинальный подход, другие болельщики критиковали за затяжку времени на телевизионном столе и неуважение к соперникам.

О’Салливан не отказался от оригинального метода даже в двух рейтинговых финалах и полуфинале в конце года. Прием не сработал ни в одном из трех матчей: на Northern Ireland Open Ронни третий год подряд уступил Джадду Трампу 7:9, в 1/2 Гран-при также проиграл Тузу 1:6, а в решающем матче Scottish Open развалился под натиском Марка Селби (3:9). В одном из поединков О’Салливан вышел к столу, после того как Трамп сделал сотню, а на столе оставалось меньше 40 очков. В другом – собирался играть дальше, когда на столе остался один черный при счете 82:25 в пользу Селби. Однако правила запрещают выходить к столу, если отставание больше семи очков, а на столе только самый дорогой цветной, о чем напомнил рефери финала Лео Скаллион. Ронни демонстративно удивился.

«Я не понимаю, в чем смысл всего этого, – приятель О’Салливана, шестикратный финалист ЧМ и эксперт Eurosport Джимми Уайт. – Это странная ситуация. Я могу понять, зачем играть, если на столе осталось несколько красных, но не вижу никакого смысла в том, чтобы продолжать при большом отставании, когда на столе остались только розовый и черный». Объяснение с тренировками во время матчей уже не работало: можно понять желание Ронни набрать тонус в первых раундах, но к финалу он уже получил достаточно игровой практики. В решающих стадиях от самого популярного игрока мира ждут лучшей игры, а не загадочных выходок, поэтому вопросов и критики становилось все больше.

После разгрома от Селби О’Салливан эксцентричное поведение желанием бороться за каждое очко и незнанием правил: «Я не хочу, чтобы соперники сдавались досрочно, потому что мне нравится играть за каждый шар. Мне бы пришлось приехать в Лестер, чтобы потренироваться с Марком, так что я воспользовался возможностью по максимуму. Судья сказал, что это не разрешено. Каждый день узнаю новое правило». У болельщиков появилась версия, что затягивание фреймов – изощренный ответ Ронни на тактику Селби, который традиционно борется до конца в каждой партии. Марк часто продолжает игру, когда ему требуется три или четыре снукера.

До этого сезона сам О’Салливан редко выходил к столу, даже если ему нужно было всего два снукера – Ракета предпочитал поскорее сдать фрейм и перейти к следующему. Ронни полностью оправдывал никнейм: его раздражала долгая тактическая борьба и нервировали медленные игроки. Разница в том, что Селби и другие упрямцы продолжают борьбу, только когда у них остаются хотя бы минимальные – но реальные – шансы на победу. О’Салливан довел прием принципиального соперника до абсурда – найти 10 снукеров в одном фрейме невозможно, а смотреть за его тренировками в уже проигранных партиях официальных матчей скучнее, чем за настоящим поиском снукеров.

В правилах официально не закреплено, при каком отставании снукерист должен признать поражение. Каждый решает это сам, исходя из негласного этического кодекса. Считается нормальным выйти к столу при счете 25:70, когда на столе осталось 35 очков: на одном красном можно найти три снукера, а затем сыграть его с черным, зачистить стол и выиграть фрейм. А вот выходить к столу, проигрывая 25:80 при таком же раскладе уже бессмысленно – не говоря уже об отставании в 80-100 очков, которое игнорирует О’Салливан.

Остается еще один вариант – игрок может выйти к столу при катастрофическом отставании, но только для того чтобы нанести пару ударов и почувствовать сукно. Сидеть целый фрейм в кресле, глядя за действиями соперника, тяжело, поэтому некоторые используют такие ситуации для практики. Однако другие игроки не ищут снукеры, а лишь пользуются возможностью забить несколько шаров и обрести ритм. Когда при таком мини-клиренсе следует промах, снукерист традиционно признает поражение во фрейме и ждет следующего. О’Салливан же пользуется лазейкой в правилах – легко представить, насколько необходимость продолжать фрейм раздражает оппонентов, которые уже провели победный брейк.

Ронни О'Салливан Фото: Getty Images

Eurosport пообщался с эстонским снукеристом Андресом Петровым и спросил, насколько этично поведение Ронни. «Подобное может иметь место в первых партиях длинного матча, когда нужно сделать два-три удара, чтобы почувствовать раскат стола, – объяснил Петров. – Часто турнирные, а особенно ТВ-столы, очень отличаются от тренировочных столов даже на том же турнире. То, чем занимается Ронни, – попытка умышленного раздражения соперника. Красиво это или нет? Конечно, некрасиво. Почему Ронни это делает? Очевидно, от беспомощности. Обратите внимание, в выигранных матчах у него подобный цирк заметить можно редко, а вот в финалах с Трампом, Селби – постоянно. Это самый яркий ответ от самого Ронни, что он уже признает их превосходство».

Петров также объяснил, как должны реагировать рефери на необычное поведение статусного снукериста: «Судьям, по идее, должно быть без разницы. Скаллион повел себя полностью по правилам и остановил Ронни, когда тот вышел гонять черный при отставании в 60 очков. О’Салливан возмутился, что это за глупое правило. Возможно, это первый случай в истории, когда даже ярые болельщики Ронни его осудили».

Блогер и администратор группы «Home of Snooker / Новости снукера» ВКонтакте Егор Никифорович предположил, что выходки Ракеты могут привести к изменению правил: «Фанаты Ронни всегда найдут оправдание кумиру. По-моему, это просто ребячество и, возможно, желание вывести соперника из зоны комфорта. Известно, что когда происходит что-то нестандартное, соперник может выйти из тонуса и начать ошибаться. Даже во время матча с Трампом в таких ситуациях на лице Джадда была заметная раздраженная ухмылка, а менее опытный соперник может и поплыть. Все это может создать прецедент и привести к поправкам в правилах. Скажем, если игроку не хватает больше 30 очков, то фрейм завершен».

Комментатор снукера на Eurosport Артем Романов считает, что необычное поведение Ронни – очередной виток многолетнего противостояния с Селби: «Выходы Ронни к столу в ситуациях, когда спасти фрейм не представляется возможным, подозрительно совпали с обвинительным выпадом Селби в адрес О’Салливана после полуфинала ЧМ. О’Салливан объясняет поведение нехваткой времени на тренировки, но эта отмазка выглядит нелепее слов школьника учителю, что домашнее задание съела собака. Если бы такие штуки вытворял игрок из второй сотни рейтинга, никто бы и не заметил. Но Ронни делает это на ТВ-столе, и такие вещи не добавляют снукеру аудитории. О’Салливану надо прекращать глупости и искать способы в следующий раз не проиграть Трампу 1:6 или Селби 3:9».

Ситуация с Ронни действительно может привести к изменению правил. Сейчас снукеристы признают поражение, руководствуясь личным моральным кодексом, как оказавшиеся в безвыходной ситуации шахматисты (например, в нашумевшем мини-сериале «Ход королевы» уборщик мистер Шайбел объясняет юной Бет Хармон, что продолжать борьбу не имеет смысла и надо капитулировать по законам чести). Рекордсмен и легенда О’Салливан – слишком крупная фигура, чтобы кто-то обучал его этике и указывал, когда сдаваться. Но World Snooker Tour может законодательно ограничить разницу в очках, при которой допускается поиск снукеров. Тогда даже Ракета не сможет выходить к столу при слишком большой разнице в счете.

Мы привыкли к непревзойденному атакующему стилю О’Салливану, сложнейшим ударам без подготовки и молниеносному мышлению. Нельзя, чтобы чудачества и прихоти Ронни затмили в памяти изящную и красивую игру, которой он влюблял в себя на протяжении всей карьеры. Хулиганские затяжки мешают О’Салливану даже больше, чем соперникам: Селби и Трамп все равно побеждают, а сам Ракета портит репутацию себе и настроение болельщикам. Когда О’Салливан перестанет дурачиться и снова станет собой, его матчи снова станут большим событием. До тех пор соперникам лучше забивать все шары, чтобы у Ронни не оставалось шансов тренироваться в прямом эфире.

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