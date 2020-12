– До переезда я ни разу не была в Великобритании. Только из уроков английского знала об этом государстве. У меня был предмет в школе, который назывался «How do you do Britain» («Здравствуй, Британия»). Мы учили историю, традиции, культуру. И настал момент моего приезда, а тут все не так. Меня удивило то, насколько эта страна многонациональна. Здесь люди со всех точек живут в мире и согласии.