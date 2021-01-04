Прошлый год получился для снукера уникальным: перенос турниров, пустые трибуны и новые ходы, чтобы спасти спорт от пандемии. Несмотря на организационные трудности и неопределенность, один сезон завершился, а следующий начался и не прерывается уже несколько месяцев. Кто главные герои 2020-го, а кто главные неудачники? Правильно ли проводить все турниры на одной арене? Чего ждать в 2021-м?

World Snooker Tour идеально справился с пандемией и избавил снукер от убийственной паузы

Снукер Снукер Уильямса и красным по красному от Ронни в топ-10 лучших ударов 2020-го ВЧЕРА В 12:41

Весной казалось, что сезон не спасти: после мартовского Gibraltar Open, на который болельщиков уже не пустили, снукер оказался в локдауне. Отмена ивентов означала потерю спонсорских выплат и отсутствие заработка – состояние игроков за пределами топ-16 напрямую зависит от еженедельных выступлений. К счастью, руководство World Snooker Tour образцово справилось с ситуацией, и снукер возобновился в начале лета – раньше, чем футбол и теннис. Глава организации Барри Хирн перенес операцию после сердечного приступа, но почти сразу вернулся к работе и так же стремительно выздоровел от коронавируса.

Барри Хирн Фото: Getty Images

Чтобы получить одобрение правительства и обезопасить спортсменов, функционеры составили подробный гайдлайн. Центром снукерного мира стала «Маршалл Арена» в городке Милтон-Кейнс, где игроки не только выступают, но и живут во время соревнований. WST экстренно организовал обновленный турнир Championship League – с июня этот ивент прошел уже два раза, а в начале января начался в третий. Короткие матчи и круговой формат позволяют поучаствовать всем – звезды поддерживают форму, аутсайдеры зарабатывают хоть какие-то деньги и тренируются. Главной победой для снукера стал чемпионат мира, который не состоялся весной, но прошел в конце лета. На протяжении всего года вспышки коронавируса среди снукеристов были эпизодическими и незначительными – принятые меры безопасности действительно сработали.

Чтобы компенсировать отсутствие зрителей, WST ввел искусственные аплодисменты – теперь удачные удары встречают овациями даже в пустом зале. Некоторые зрители жаловались, что турниры проходят на одной арене – в Милтон-Кейнс состоялись даже этапы серии Home Nations, которые должны проходить в Северной Ирландии и Шотландии. Однако лучше проводить ивенты в одном месте, чем не проводить вообще и лишаться финансирования. Для разнообразия перед каждым турниром меняются декорации и оформление зала – за одну ночь «Маршалл Арена» полностью преображается, чтобы зрителям не стало скучно. Реакция WST на чрезвычайную ситуацию – однозначный успех.

Трамп – по-прежнему лучший в мире. Джадда может остановить только усталость

С ноября 2018-го Джадд Трамп выиграл 12 рейтинговых титулов и «Мастерс», самый престижный пригласительный турнир, стал чемпионом мира и закрепился на первой строчке табели о рангах. Раньше Туза считали талантливым, но слабохарактерным и недостаточно прагматичным снукеристом, романтичным неудачником, которому мешает слишком агрессивный стиль. Но англичанин изменился: привлек к подготовке брата, перенес лазерную коррекцию зрения, прокачался в отыгрышах и тактике. Последние годы прошли под знаком нового Джаддернаута: такого же безжалостного в атаке, но намного более циничного и уверенного в себе. В 2020-м Трамп лишился короны чемпиона мира, но остался сильнейшим в туре – в урезанном прошлом сезоне он первым в истории взял шесть рейтинговых титулов, а в этом лишь один раз вылетел раньше полуфинала.

Поражения Трампа можно пересчитать по пальцам – он справился с комплексами и доминирует над принципиальными соперниками. В финале Northern Ireland Open Туз в третий раз подряд обыграл Ронни О’Салливана со счетом 9:7, а в полуфинале Гран-при унизил Ракету 6:1. Уже три раза с начала сезона Джадд проходил Кайрена Уилсона, который раньше постоянно оказывался для него непреодолимым препятствием. Борьбу Трампу навязывает лишь Нил Робертсон – австралиец обыграл англичанина в решающем фрейме чемпионата Великобритании, когда Джадду оставался один удар до победы. Выигрывать все невозможно – иногда Туза все же настигает усталость. В 99% остальных матчей он непобедим даже против звезд и самых неуступчивых андердогов.

Ронни О’Салливан играет все реже, зато провел лучший чемпионат мира в карьере

Ронни О’Салливан – самый загадочный и непредсказуемый снукерист. Он может забодать Марка Селби в десайдере полуфинала ЧМ, а буквально через месяц проиграть 18-летнему дебютанту тура. 2020-й стал для Ракеты максимально турбулентным: иногда казалось, что легенда вплотную приближается к закату и уже никогда не покажет лучшую игру, а уже на следующем турнире харизматичный англичанин уничтожал одного соперника из топ-16 за другим. Кульминацией прошлого сезона для О’Салливана стал шестой титул чемпиона мира – по пути он расправился с Дином Джуньху, Марком Уильямсом и Селби, а в финале разгромил Уилсона (18:8). В 45 лет Ронни вдруг провел лучший ЧМ в карьере – даже его предыдущие победы в Крусибле не производили столь мощного впечатления.

За вспышкой предсказуемо последовал спад – сам О’Салливан признается, что уже не выдерживает бешеный ритм тура и просто получает удовольствие. В двух финалах этого сезона Ракета проиграл Трампу и Селби – последнее поражение со счетом 3:9 получилось особенно неприятным. Иногда казалось, что до поздних стадий Ронни доходит по инерции – он долго вкатывался в турниры и не раз балансировал на грани вылета от слабых противников. Впечатление от недавнего триумфа на ЧМ подпортила новая привычка Ронни выходить к столу в проигранных фреймах. Можно подумать, что от О’Салливана уже не следует ждать ничего, кроме странных выходок и неловких пранков. Однако в случае Ракеты лучше воздержаться от прогнозов – даже посреди провального сезона он может неожиданно взять турнир «Тройной короны» или выбить любого фаворита.

Минимум сенсаций – в финале обязательно оказывается кто-то из пяти игроков

Еще пару лет назад снукер казался самым непредсказуемым спортом: в отличие, например, от тенниса, где главные титулы почти неизменно разыгрывают Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим. В снукерном туре обязательно находились аутсайдеры, которые доходили до финалов и даже брали титулы. На рейтинговых турнирах побеждали Райан Дэй, Мэттью Селт, Джимми Робертсон – на их фоне триумфы Стюарта Бинхэма казались обыденностью. С тех пор ситуация кардинально поменялась: выделилась группа фаворитов, которые давят стабильностью и классом. Даже титулы других игроков из элиты за пределами узкого круга постоянных победителей считаются сенсацией.

Джадд Трамп, Марк Селби и Нил Робертсон постоянно противостоят друг другу – матчи против соперников попроще становятся для этих троих формальностью и разминкой перед настоящими битвами. Кроме них до поздних стадий регулярно добираются О’Салливан и Уилсон – именно эта пятерка обычно решает между собой, кто заберет очередной трофей. Конечно, бывают исключения, но их мало, и им почти всегда находятся объяснения. На недавнем Гран-при Роберт Милкинс высадил Робертсона уже в первом раунде, но под конец года Нил уже расслабился после тяжелейшей победы на UK Championship и не сильно страдал из-за вылета. Преимущество топ-5 (или топ-3, если не учитывать более нестабильных Ронни и Кайрена) подчеркивает выдающийся менталитет фаворитов. Разрыв верхушкой и остальной топ-16 никогда не был так велик: Трамп, Селби и Робертсон затмили даже мультичемпионов мира Джона Хиггинса и Марка Уильямса.

Нил Робертсон Фото: Getty Images

Главные неудачники 2020-го – еще недавно от них ждали титулов

В снукере полно талантливых профессионалов, не оправдавших ожидания. Кому-то не хватает усердия и менталитета, кто-то не выдерживает давления медиа и болельщиков. Из игроков младше 30 никак не раскроются Скотт Дональдсон, Джо О’Коннор и Сэм Крейги, от которых эксперты и тренеры ждали попадания в топ-16. Современные титаны брали титулы уже в 25, а сейчас перспективная молодежь болтается в середине рейтинга. Однако главное разочарование прошлого года – не потерянное поколение, а недавние полуфиналисты чемпионата мира Дэвид Гилберт и Гэри Уилсон. В 2019-м они покорили самоотверженными выступлениям в Крусибле: тогда один в упорной борьбе уступил в 1/2 Хиггинсу, а другой – Трампу.

Казалось, до первого титула и места в элите Дэйву и Гэри осталось совсем немного: обоим за 30, оба универсальны, не психуют и проницательно оценивают ситуацию. Но что-то пошло не так: Гилберт в первом раунде ЧМ-2020 уступил Курту Мафлину, Уилсон не прошел даже квалификацию. В этом сезоне Дэвид переживает жуткий спад: трижды вылетал в первом раунде и дважды – во втором. У Гэри дела не лучше: он переболел коронавирусом и снялся с European Masters, после чего проиграл в первом же матче на трех турнирах. Еще недавно обоих называли в первую очередь, когда перечисляли сильнейших снукеристов без трофеев. Сейчас о них не вспоминают – даже в подвале рейтинга легко найдутся более опасные соперники.

В основной табели Гилберт все еще держится в топ-16, Уилсон окопался на 19-й строчке, но по сезонному рейтингу все намного хуже: один откатился аж на 66-е место, другой – на 83-е. Когда через несколько месяцев Дэвид и Гэри лишатся очков за успех на позапрошлом ЧМ, их ждет настоящая катастрофа – вернуться на прежние позиции будет безумно сложно. На звание главного разочарования года также претендовал Джек Лисовски. Этот англичанин тоже считался одним из лучших снукеристов без титула, но в 2020-м смотрелся тускло и постоянно вылетал от ноунеймов. Ближе к зиме Джекпот все-таки собрался – дошел до четвертьфинала на UK Championship, а в решающем матче Гран-при напряг Трампа. В отличие от Уилсона и Гилберта Лисовски начнет 2021-й в хорошем настроении – и на шестой строчке сезонного рейтинга.

За кем следить в 2021-м?

За пределами топ-16 полно интересных и необычных игроков, матчи которых гарантируют зрелище. Кроме матерых и закаленных Грэма Дотта и Али Картера можно выделить Мартина Гулда, Джейми Джонса и Энтони Макгилла. Первый преодолел депрессию, отказался от идеи завершить карьеру в 39 после достойного ЧМ и пободался с Селби в финале European Masters. Второй отбыл годичную дисквалификацию за участие в договорных матчах и сходу заскочил в топ-13 сезонного рейтинга с отличной игрой, будто скандального перерыва и не было. Третий выдал эпохальный полуфинал ЧМ против Кайрена (Макгилл проиграл в решающем фрейме лишь из-за флюка соперника) и вдохновился: после двухлетней стагнации шотландец снова сосредоточен и опасен.

В туре также появилось несколько перспективных дебютантов. Кроме 15-летнего украинца Юлиана Бойко, который пока не блещет, внимания достойны 18-летний Аарон Хилл (в сентябре хладнокровно выбил О’Салливана на European Maters) и Питер Девлин. Последнему 24, но для дебютанта он смотрится не хуже многих опытных игроков. Девлин уже запомнился громкими победами над Уильямсом и О’Коннором, на равных противостоял Шону Мёрфи, а в свободное время от снукера записывает рэп и непринужденно общается с медиа.

Прошлый год показал, что снукер не сводится к нескольким игрокам и главным турнирам. Это сообщество профессионалов, которые в критический момент преодолели трудности и сплотились как семья. Подобное единство – идеальная реклама для снукера и повод следить за лучшей игрой на бильярде в 2021-м.

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