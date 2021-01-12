Английский снукерист Ронни О’Салливан подколол своего соперника Марка Селби заявлением, что тот никогда не оправится после поражения в полуфинале чемпионата мира.

О’Салливан и Селби могут встретиться уже в финале 47-го турнира Masters в Милтон-Кейнсе.

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«Знаете что, сыграв с Селби на последнем турнире, я понял, что полуфинал действительно причинил ему боль. В тот момент я этого не понимал. Я подумал: «Это просто игра, он проиграл полуфинал. Ничего страшного, он, вероятно, вернется и выиграет в другой раз». Но когда я смотрел его интервью после того матча, я действительно видел, что он был ранен. Он просто сосредоточился на двух фреймах из 33-фреймового матча. Он забыл о 33 фреймах и сосредоточился на двух шарах.

Не думаю, что он это когда-либо преодолеет. Думаю, ему кажется, что он проиграл этот чемпионат мира и уже никогда не вернется», – сказал О’Салливан, слова которого приводит .

  • О'Салливан выигрывал Masters 7 раз.
  • Ракета взял 6 чемпионатов мира, включая ЧМ-2020.

Селби криво целился и падал в рейтинге. Теперь он фаворит Masters благодаря О'Салливану

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