«Знаете что, сыграв с Селби на последнем турнире, я понял, что полуфинал действительно причинил ему боль. В тот момент я этого не понимал. Я подумал: «Это просто игра, он проиграл полуфинал. Ничего страшного, он, вероятно, вернется и выиграет в другой раз». Но когда я смотрел его интервью после того матча, я действительно видел, что он был ранен. Он просто сосредоточился на двух фреймах из 33-фреймового матча. Он забыл о 33 фреймах и сосредоточился на двух шарах.