Ронни О'Салливан признался, что ему сильно импонирует главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, хотя английский снукерист большую часть жизни болеет за «Шеффилд Уэнсдей».

«Я люблю Клоппи. Вы не можете не любить его, то что он сделал в «Ливерпуле» – здорово. Он сделал не только их [«Ливерпуль»], но и «Боруссию Дортмунд». У него отличный стиль, и команды, которые он создает – фантастические.

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Вы не можете не быть поклонником того, как он занимается своими делами. Думаю, когда вы слышите, как он общается, то понимаете, что он станет хорошим генеральным директором, потому что проводит исследования, знает игроков и хорошо разбирается в вещах. Он смотрит на характер игрока, может ли он вписаться в его команду, на его культуру, он очень хорошо осведомлен во всем.

Думаю, он очень и очень хорош из-за немецкого происхождения. Они [немцы] не такие импульсивные, и они довольно логичны во всем. Я люблю Ливерпуль, у меня настоящая слабость к этому месту», – цитирует О'Салливана Dailystar.

Ронни О'Салливан вышел в четвертьфинал «Мастерса», где сыграет с шотландцем Джоном Хиггинсом.

Юрген Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года. В сезоне-2019/20 он привел клуб к первой в истории победе в АПЛ.

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