Австралийский игрок в снукер Нил Робертсон показал фингал под глазом и рассказал историю его возникновения. Оказалось, что синяк у спортсмена появился после игры с сыном.

«Возвращаюсь к тренировкам. Надеюсь, глаз поправится после того, как я сказал Александру, что он ложится спать в 20:30. Теперь он отходит ко сну когда хочет», – написал Робертсон в твиттере.

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В комментариях к твиту один из подписчиков поинтересовался, что произошло.

«Играя с Александром в футбол, мы пытались друг друга оттеснить, я немного пригнулся, и его голова ударилась мне в глаз», – объяснил Нил.

38-летний Робертсон – чемпион мира 2010 года и член Зала славы снукера с 2013 года.

Известно, что австралиец болеет за лондонский «Челси».

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