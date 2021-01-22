Австралийский игрок в снукер Нил Робертсон показал фингал под глазом и рассказал историю его возникновения. Оказалось, что синяк у спортсмена появился после игры с сыном.
«Возвращаюсь к тренировкам. Надеюсь, глаз поправится после того, как я сказал Александру, что он ложится спать в 20:30. Теперь он отходит ко сну когда хочет», – написал Робертсон в твиттере.
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В комментариях к твиту один из подписчиков поинтересовался, что произошло.
«Играя с Александром в футбол, мы пытались друг друга оттеснить, я немного пригнулся, и его голова ударилась мне в глаз», – объяснил Нил.
- 38-летний Робертсон – чемпион мира 2010 года и член Зала славы снукера с 2013 года.
- Известно, что австралиец болеет за лондонский «Челси».
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