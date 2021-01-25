Сентябрь 2020-го казался сказочным временем для снукерных болельщиков: только-только завершился перенесенный из-за пандемии чемпионат мира, до старта нового сезона оставалось совсем немного, а великий Стивен Хендри получил двухлетний уайлд-кард и вернулся в тур. Новость о камбэке шокировала: 52-летний шотландец завершил профессиональную карьеру в 2012-м, а в последние годы участвовал в турнирах для ветеранов и работал комментатором. Естественно, фанаты были в восторге: очевидцы игры Хендри соскучились по Айсмену, а молодое поколение получило возможность прикоснуться к величию.

Никто не предполагал, что Стивен вернется к лучшей форме и будет претендовать на титулы, но возможность увидеть новые матчи Золотого мальчика снукера против Ронни О’Салливана и Джадда Трампа завораживала. Ходили слухи, что Хендри мотивировал шестой титул Ракеты в Крусибле – англичанин опасно приблизился к рекорду по победам на ЧМ. Стивен опроверг подобные предположения и объяснил решение ностальгией по спорту: «Я не думаю, что вернусь и помешаю Ронни выигрывать трофеи, это никак не повлияло на меня. Все дело в том, что я соскучился по атмосфере у стола. Я хочу посмотреть, смогу ли приблизиться к прежней форме».

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Руководство World Snooker Tour ни секунды не сомневалось, после того как Хендри сообщил о желании вернуться. Шотландец пообщался с Барри Хирном за игрой в гольф, а уже через несколько дней организация разорвала медиа-пространство сенсацией. Новость вызвала мощный резонанс еще и потому, что восемь лет назад Стивен завершил карьеру из-за перфекционизма: шотландец понял, что больше не может выступать на высочайшем уровне, и решил, что нет смысла играть без борьбы за титулы. Но в 2020-м Хендри сразу дал понять, что не ставит амбициозных целей, а камбэк для него – повод вспомнить славные деньки и вновь ощутить адреналин.

Когда ветеран пропустил первые турниры сезона, никто не удивился – эксперты, фанаты и соперники понимали, что в 52 года и после долгого перерыва Айсмену нужно настроиться и почувствовать ритм, прежде чем выходить к столу. Однако пауза затянулась. В ноябре Хендри не заявился на UK Championship, и в твиттере его засыпали вопросами о ситуации с камбэком. «Я не буду участвовать в чемпионате Великобритании, потому что он пройдет без зрителей, – пояснил Стивен. – Мне не хватало выступлений перед болельщиками, поэтому я подожду, пока ситуация изменится. В любом случае я пока не готов играть».

Стивен Хендри на ЧМ-2012 Фото: Getty Images

Ближе к концу года Хендри, видимо, принял, что в обозримом будущем выступать придется только перед пустыми трибунами, и все-таки заявился на World Snooker Tour Pro Series – новый турнир, созданный вместо более статусных и респектабельных ивентов из-за COVID-19. Этот вариант казался идеальным для камбэка. Во-первых, матчи до двух побед не измотали бы давно не игравшего Стивена. Во-вторых, групповой формат позволил бы шотландцу провести достаточно времени у стола против разных соперников: пободаться с кем-то из элиты и заработать рейтинговые очки в противостоянии с аутсайдерами. В-третьих, давление на Pro Series минимально – это непрестижное соревнование с небольшим рейтингом и призовыми. Легенда фактически получил возможность провести несколько тренировок в официальном формате, чтобы проверить возможности и наконец начать полноценный камбэк.

Хендри попал в группу G, позволявшую побороться даже за первое или второе место – Гэри Уилсон, Мартин О’Доннелл, Лу Нин, Джейми О’Нил, Лиам Хайфилд и Рори МакЛеод не выглядели непобедимыми соперниками даже для вернувшегося из небытия ветерана. Расклад казался беспроигрышным (даже в случае провала Стивен получил бы бесценную практику), но за несколько дней до старта WSR Pro Series шотландец снялся. По информации медиа, помешала комментаторская работа: из-за занятости на недавнем «Мастерс» Хендри не успел подготовиться к выступлениям. Айсмен попросил перевести его в другую группу, чтобы он сыграл в марте, но получил отказ. Его заменил Джон Эстли, а возвращение легенды снова перенеслось на неопределенный срок.

Стивен Хендри за игрой в гольф Фото: Getty Images

На этот раз к поступку Стивена отнеслись с нескрываемым сарказмом – разочарованные болельщики предположили, что шотландец вообще не собирается возобновлять выступления. «На дворе 2040 год, Хендри под 70, но он снялся с German Masters и перенес камбэк на более поздний срок», – пошутил грустный фанат в твиттере. Другие обвиняли Золотого мальчика в том, что он занимает в туре место кого-то из талантливых юниоров, не выступает сам и не дает другим.

Из-за давления и критики Хендри все-таки решился пролить свет на ситуацию с постоянным пропуском турниров: «Я не готов, я просто опозорился бы. Я могу опозориться и в марте, но в январе это произошло бы совершенно точно, потому что я не тренировался. Мне хочется иметь хоть какой-то шанс выступить достойно. Нельзя выходить против этих ребят неподготовленным и рассчитывать на что-то». Шотландец добавил, что его главная цель – возвращение в Крусибл. Теперь Хендри предположительно выступит на февральском Welsh Open, но даже тут он уточнил, что «речь не идет о полноценном камбэке».

Объяснения Стивена вызвали еще больше вопросов. Понятно, что ему не хочется выставить себя на посмешище, но даже если бы Айсмен провалил все матчи и занял последнее место на первом турнире за девять лет, его вряд ли перестали бы любить и уважать. Позор – слишком громкое слово, чтобы из-за него бояться возможной неудачи. И сам Хендри, и болельщики понимают, что он вряд ли вернется в топ-16 и поборется за турниры «Тройной короны». В таком случае проходной ивент с не самыми сложными соперниками – лучший шанс вернуть уверенность. Если бояться даже таких матчей, то камбэк действительно может никогда не состояться.

Стивен Хендри на ЧМ-1994 Фото: Getty Images

Еще один аргумент Хендри заключается в том, что ему приходится совмещать тренировки с комментированием, однако такое оправдание тоже не работает. Ветераны Кен Доэрти и Алан Макманус давно работают на телевидении и все равно выступают практически на всех турнирах. Оба показали достойный результат на WST Pro Series: ирландец занял предпоследнее место, но одержал две победы, шотландец до последнего боролся за выход из группы и уступил Луису Хиткоуту только из-за поражения в личной встрече. Другой пример – 49-летний валлиец Доминик Дэйл, который тоже занят комментированием, но на последнем турнире финишировал вторым и сенсационно пробился в следующий раунд.

Хендри настаивает, что от его камбэка не стоит ждать громких побед и больших достижений, но в то же время боится провала на турнире, за которым большинство болельщиков даже не следит. Семикратный чемпион мира противоречит сам себе – если он возвращается, чтобы поиграть в свое удовольствие и поностальгировать, нет смысла нервничать из-за недостатка тренировок и стремиться к идеальной подготовке. Возникает ощущение, что Стивен сам не знал, на что рассчитывал, когда попросил место в туре, а теперь придумывает оправдания, чтобы оттянуть момент истины.

Комментатор Нил Фоулдс предупреждал Хендри, что камбэк вряд ли получится масштабным и гламурным – Стивена не поставят на ТВ-стол вместо снукеристов топ-16, а ради встречи с кем-то из элиты шотландцу придется продираться через мясорубку из любителей и середняков. «Когда он все-таки вернется, ему предстоит тяжелая работа на дальних столах, – объяснил эксперт. – Не думаю, что игрок с высоким рейтингом уступит центральное место Хендри, даже если бы нам этого хотелось».

Единственный вариант сдержать обещание и оправдать уайлд-кард – смириться, что он вряд ли сходу наберет лучшую форму, получит идеальные условия и звездного соперника. Чтобы камбэк все-таки состоялся, Хендри нужно выступить как можно скорее – иначе самое предвкушаемое событие сезона обернется разочарованием, а фанаты посмеются над легендой за нелепый обман.

Постоянный пропуск турниров портит репутацию Стивена и выглядит проявлением самоуверенности: он произвел сенсацию новостью о камбэке, а теперь заставляет ждать, дразнит неопределенностью. Провал у стола не перечеркнет грандиозные достижения прошлого – даже если шотландец разгромно проиграет, зрители все равно будут в восторге. Зато обманутые ожидания точно оставят неприятный осадок.

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