Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан сравнил снукер с теннисом, а себя – с теннисными легендами, которые также противостоят молодому поколению.

«Я вернулся к технике 2011-2017 годов, так как не мог соревноваться с более молодыми игроками. Они слишком хороши, обладают хорошим чувством кия. Это похоже на теннис, где играют возрастные Серена Уильямс, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль. Там тоже приходит молодежь, и им приходится адаптироваться», – цитирует 45-летнего Ронни .

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О'Салливан также прокомментировал возвращение Федерера на корт после травмы. «А ему вообще нужно играть? Наверное, нет. Вероятно, ему просто нравится выходить из дома», – пошутил снукерист.

Ронни – шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион турниров серии «Мастерс».

39-летний Федерер из-за травмы не выходил на корт с Australian Open-2020. Он планирует камбэк на турнире ATP 250 в Дохе в марте.

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