Опубликовано 08/03/2021 в 13:54 GMT | Обновлено 08/03/2021 в 14:17 GMT

Всемирная ассоциация женского бильярда и снукера (WLBSA) объявила об историческом соглашении с мэйн-туром (World Snooker Tour), согласно которому ведущие звезды мирового женского снукера (WWS) Риан Эванс и Нгон Йи получат возможность сыграть наравне с мужчинами-профессионалами с начала сезона-2021/22.

«Я очень рада, что в следующем сезоне две наши ведущие звезды женского снукера смогут занять свое место на профессиональном турнире. В этом году Всемирный женский снукер отмечает свое 40-летие, и я могу честно сказать, что сегодняшнее объявление знаменует собой один из самых значительных дней в нашей истории. При поддержке Джейсона Фергюсона и WPBSA мы добились значительных успехов в последних сезонах для нашего тура. И, что наиболее важно, признание наших игроков представляет собой важный момент для женщин в снукере», – слова президента WLBSA Мэнди Фишер приводит Wpbsa.com

Англичанка Риан Эванс и Нгон Йи из Гонконга были флагманами женского снукера на протяжении более 15 лет.

Эванс – самая успешная снукеристка в истории. Всего за карьеру она выиграла 29 рейтинговых турниров WLBSA.

Нгон Йи – трехкратная победительница ЧМ с 2015 года и в недавнем прошлом снукеристка номер один в мире. Нгон также является двукратным обладателем престижной награды «Лучшая из лучших» на церемонии вручения наград Samsung Sports Awards на родине спортсменки в Гонконге.

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