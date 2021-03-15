Чтобы считаться гениальным спортсменом в XXI веке, недостаточно обладать талантом и провести несколько мощных сезонов. От футболистов, баскетболистов, теннисистов и биатлонистов требуют стабильности, профессионализма, образцового поведения в медийном пространстве. Они превращаются в затворников, чтобы выдерживать бешеную конкуренцию, выступать как можно дольше и раз за разом доказывать: очередной успех – не случайность и не везение.

Карьера спортсмена не ограничивается выступлениями. Болельщики и эксперты интересуются стратегией тренировок, диетой, режимом сна. Считается, что звезда должна уделять профессии 24 часа в сутки: на матчах уничтожать соперников, а все остальное время искать наиболее эффективные способы восстановиться, подготовиться и выйти на новый уровень. Это относится к любому топ-атлету последнего десятилетия от Усэйна Болта до Мартена Фуркада, от Льюиса Хэмилтона до Криштиану Роналду. Селебрити настолько одержимы успехом, что стерли грань между личной жизнью и работой: держат личных поваров, отдыхают в определенной позе, консультируются с учеными.

Другие талантливые спортсмены выделяются шедеврами в игре или скандальными поступками. Для них величие – не главная цель в жизни, они расслабляются, нарушают режим, раньше заканчивают выступления и становятся тренерами или комментаторами.

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Уэйн Руни злился на всех и превращал агрессию в гениальные голы, но резко сдал после 30 и пыхтел в MLS, пока ровесник Роналду разрывал Ла Лигу за «Реал». Роналдиньо творил чудеса, но волшебства хватило на несколько сезонов. Чтобы оставаться лучшим, пришлось бы отказаться от жизни в ритме праздника, а к этому бразилец оказался не готов.

Снукеристы живут по тем же правилам: даже самым талантливым приходится тренироваться несколько часов каждый день, чтобы оставаться в форме. Лидер рейтинга Джадд Трамп отдыхает в клубах и на курортах, коллекционирует дорогие машины и часы, но остается образцовым профессионалом, постоянно занимается и доминирует в туре уже больше двух лет. Его противники ищут другие источники вдохновения: одни проводят свободное время в качалке, другие отказываются от продуктов животного происхождения.

По-разному проявляется перфекционизм двух легенд из класса-92, Джона Хиггинса и Ронни О’Салливана. Шотландец набрал форму после нескольких сезонов стагнации благодаря психологической перезагрузке. Он остается главным снукерным универсалом: одинаково внимательно относится к атакам и отыгрышам, учитывает каждую мелочь, изучает позицию и кропотливо продумывает удары. Ракета относится к спорту по-другому: предпочитает тренировкам пробежки, критикует руководство, спорит с судьями и ведет серии без раздумий.

Однако О’Салливан, как и Хиггинс, стремится к идеальному снукеру. Шестикратный чемпион мира не раз признавался, что часто недоволен даже победными выступлениями, а после проигрышей погружается в себя и зацикливается на негативе. В молодости страх перед вылетом настолько сковывал Ронни, что иногда ему казалось проще устроить скандал или признать поражение заранее, чем выдержать давление. Нежелание мириться с провалами выделяет легенд и звезд: им хочется побеждать даже после нескольких десятков трофеев и 25 лет карьеры. Спорт по-прежнему занимает главное место в их жизни, даже если с годами они меняют методы подготовки.

Единственное исключение на вершине снукерного рейтинга – ровесник Хиггинса и О’Салливана Марк Уильямс. Валлийца обычно ставят в один ряд с Джоном и Ронни, хотя по спортивным показателям он очевидно уступает шотландцу и англичанину: 22 рейтинговых титула против 37 у Ракеты и 31 у Волшебника, три победы на ЧМ против шести и четырех. В финале главного турнира Эм Джей выступал четыре раза, О’Салливан – семь, Хиггинс – восемь. Популярность Марка больше связана не с результатами, а с личной философией: в отличие от других великих ветеранов он относится к спорту далеко не так серьезно, легко переносит поражения и наслаждается жизнью вдали от стола.

Уильямс ломает все стереотипы о современных спортсменах. У него нет расписания тренировок, он не придерживается диеты и не соблюдает режим. Он играет в снукер, потому что ему это нравится, а не из-за одержимости победами. «Конечно, я хочу выиграть и стараюсь по максимуму в каждом матче, – объяснил Марк. – Но когда я проигрываю, независимо от матча, меня это не беспокоит. Для меня это не делает никакой разницы. Люди скажут: «На самом деле ему не все равно», – но это так. Ты проиграл снукерный матч, вот и все. Иди домой, возьми кебаб на вынос и отдохни перед теликом».

Другие топы заполняют соцсети спортивным контентом: фото и видео с тренировок, рекламой спонсоров, мыслями о матчах, аналитикой по соперникам. Уильямс ведет твиттер и инстаграм, будто он не трехкратный чемпион мира, а обычный британец средних лет, который выпивает пару пинт каждый вечер, обожает гольф, фастфуд, посиделки с друзьями, а в перерывах уделяет немного времени еще одному хобби – снукеру. Марк не исправляет опечатки, а хэштеги в его твитах иногда занимают целое предложение – к интернет-активности он относится так же расслабленно, как к спорту.

Уникальность и обаяние Валлийской машины заключаются в том, насколько нормальным он кажется в обычной жизни: не переживает из-за неудач, не зацикливается на спорте, не отказывается от вредных удовольствий ради амбиций. Перед финалом ЧМ-2018 – первом для Уильямса с сезона-2002/03 – Марк не погрузился в себя и не настраивался на битву с Хиггинсом, а отправился посреди ночи на поиски перекуса.

В 2:15 валлиец объедался любимым кебабом с чипсами, а уже на следующее утро стер соперника в порошок: повел 4:0, взял первую сессию 5:3, а еще через день остановил камбэк Джона и сенсационно взял титул со счетом 18:16. После главной победы в карьере Уильямс не занимался подготовкой к следующему сезону, как образцовый профессионал, а устраивал вечеринки и путешествовал с женой. В общем, вел себя как совершенно обычный человек, который вдруг заработал 425 тысяч фунтов.

Марк Уильямс после победы в финале ЧМ-2018 Фото: Getty Images

«Я ежедневно играл в гольф и выпивал по две бутылки пива каждые несколько часов, а потом вылетал с турниров, этому нет никаких оправданий», – честно объяснил Уильямс слабую форму осенью 2018-го. За последние два года валлиец несколько раз признавался, что гольф нравится ему больше снукера, а лень мешает тренировкам. Вероятно, такое отношение стоило Марку нескольких титулов, но вряд ли он сильно переживает: Уильямс из тех снукеристов, которые не получают удовольствия от побед, если не наслаждаются обычной жизнью.

Пофигизм валлийца проявляется и в матчах: он часто исполняет необычные трикшоты ради любопытства – хочет посмотреть, что получится. Даже в ответственные моменты Уильямс действует так, будто не испытывает никакого давления. В его игре меньше отработанных до автоматизма ходов, чем у соперников, зато больше творчества: ударов с закрытыми глазами из-под корпуса, изобретательных снукеров и нестандартных ходов, которые не пришли бы в голову Хиггинсу, Селби и даже Трампу.

Марку все равно, как его оценивают другие. Иногда он ошибается в простых ударах, потому что не тратит много времени на подготовку – по сезону среднее время валлийца на прицеливание составляет 18,56 секунды (четвертый по скорости в туре), а в некоторых матчах опускалось ниже 16 секунд. Чтобы не отдавать легких атак после начального удара, в последние месяцы Уильямс подкатывает шар к пирамиде – другие игроки и эксперты считают такой способ слишком пассивным, но Марк велик еще и тем, что никогда не прислушивается к большинству. Если на столе достаточно шаров для сотни, но Уильямсу лень делать трехзначный брейк, он обеспечивает победу во фрейме и возвращается в кресло – символическое признание и статистика не привлекают его, как остальных игроков.

В классе-92 Уильямс занимает место между скромным трудолюбивым Хиггинсом и бунтарем Ронни. Валлиец не относится к снукеру серьезно, как Джон, его жизнь не наполнена страстями и метаниями, как у Ракеты. Он любит игру, но не сходит из-за нее с ума и не стремится к рекордам. Уже сейчас очевидно, что более молодые конкуренты обгонят Уильямса по титулам: у Эм Джея 22 победы на рейтинговых турнирах, у Трампа столько же, у Селби и Робертсона по 19. Однако Уильямс не переживает из-за конкуренции и величия. Он добился за карьеру такого, о чем другие талантливые снукеристы даже не мечтают, и заработал достаточно, чтобы не беспокоиться о призовых.

Недавно валлиец признался, что продолжит выступления, даже если лишится статуса профессионала. «Не думаю, что когда-нибудь завершу карьеру, – сказал Уильямс. – Неважно, как плохо я буду играть. Если я вылечу из тура, то буду участвовать в турнирах для ветеранов». Философское спокойствие и принятие провалов отличают Марка от более амбициозных игроков, но доказывает его любовь к спорту: прелесть снукера для него заключается не только в победе.

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