«Это большой сюрприз после года без поездок и почти без тренировок, – написала в твиттере Нгон Йи, когда узнала, что со следующего сезона ее пригласят в мэйн-тур. – Я готовила на кухне, когда позвонил мой тренер, и чуть не сожгла ужин!» Англичанка Рианн Эванс отреагировала примерно так же: настолько обрадовалась, что чудом избежала аварии. Масштаб события очевиден: женщины никогда не добивались статуса профессионалов и до сих пор выступали только на турнирах, куда допускали любителей. Двухлетняя тур-карта для 30-летней спортсменки из Гонконга и 35-летней англичанки – гендерная революция в снукере.

«Мы хотели рано или поздно перейти в профессионалы или добиться отдельного профессионального тура для женщин, – объяснила Эванс. – Когда занимаешься этим так долго, хочется вдохновлять людей на большее, развивать спорт. Представляю, как Мэнди Фишер (президент WLBSA – Eurosport) сейчас улыбается и думает: «Мы сделали это». Большинство болельщиков разделили радость Рианн и Нгон Йи: девушек поздравляли с историческим достижением и желали успехов. Однако не все коллеги-мужчины согласились с решением WST. Некоторые намекнули на предвзятость: снукеристки попали в тур не за успехи на отборочных турнирах, а благодаря политике гендерного равенства.

Критики посчитали, что боссы спорта прогнулись под современные тренды и перечеркнули труд мужчин, которые рубятся в Qualifying School, но все равно не переходят в профессионалы. Самым жестким противником приглашения Эванс и Нгон Йи неожиданно выступил Марк Аллен, бывший парень и отец дочери Рианн. «О чем здесь говорить? – написал североирландец. – Два человека, у которых много раз не получалось отобраться в тур через Q School, получили карты из-за пола. Пристрелите меня, но я думаю, что это нечестно».

WST Pro Series 2021 О'Салливан занял последнее место и вылетел с WST Pro Series 16/03/2021 В 05:18

Рианн Эванс и Нгон Йи Фото: Getty Images

Англичанин Оливер Лайнс, отец которого Питер идет в рейтинге на 100-м месте, саркастично отреагировал на подарок Эванс и Нгон Йи к Международному женскому дню: «Когда Международный день тех, кому за 50? Вдруг мой старик получит по этому случаю место в туре. Если у него не получится пройти через Q School, можно он перейдет в женский тур?» В том же духе высказался соотечественник Нгон Энди Ли, который в прошлом году выпал из профессионалов: «Не понимаю, почему снукеристки получают такую возможность, если женщины в дартсе отбираются через Q School. Они должны доказать, что заслуживают этого, как все остальные».

Решение WST затронуло проблему положения женщин в снукере. Сторонники приглашения девушек в тур напомнили, что когда двухлетними картами наградили ветеранов Джимми Уайта и Кена Доэрти, спортивное сообщество отреагировало по-другому: снукеристы поздравляли легенд, болельщики радовались. Решение выдать двухлетнюю карту Марко Фу также не вызвало возмущений и скандалов – в последние годы 43-летний гонконгец опустился вниз рейтинга из-за проблем со зрением, а в этом сезоне вообще не выступал из-за локдауна.

Спортсмены находятся в одинаковом положении только формально. На самом деле на протяжении полувека снукеристки сталкивались с предубеждением, недоверием и насмешками – положительный сдвиг наметился лишь в последние годы. В такой ситуации очевидно, что женский спорт имел меньше возможностей для развития, чем мужской.

Звезды часто скептически реагировали на идею, что девушки тоже могут добиваться успехов в джентльменском бильярде. Например, шестикратный чемпион мира Стив Дэвис предположил, что женщины никогда не сравнятся в снукере с мужчинами из-за разного устройства мозга и психики: «Думаю, им тяжело концентрироваться только на снукере. Мужчинам проще сосредоточиться на чем-то одном, и это дает нам преимущество. Мы легко зацикливаемся на чем-то, а женщинам это несвойственно».

Рианн Эванс Фото: Getty Images

Слова Самородка не имели никакого научного основания, зато Дэвис идеально резюмировал стереотипы о спортсменках. Женщинам не на что рассчитывать, пока авторитетные легенды считают, что они биологически не предназначены для снукера. Неравенство процветало на разных уровнях: в марте 2019-го занимающая третье место среди девушек Ребекка Кенна рассказала, как ей запретили участвовать в двух матчах в родном Кейли, потому что в местные клубы до сих пор допускают только мужчин. «Меня возмущает и расстраивает, когда мне говорят, что я не могу заниматься спортом из-за гендера», – с горечью призналась британка.

Еще одна причина, почему снукеристки до сих пор не конкурировали с мужчинами – разные финансовые возможности. На переезды и тренировки требуются деньги, а призовые даже за главные женские турниры составляют копейки по сравнению с тем, что зарабатывают середняки и аутсайдеры основного тура. Призовой фонд всего чемпионата мира среди леди составляет 15 тысяч фунтов – столько же зарабатывают джентльмены за вылет в первых раундах на проходных турнирах.

«Мы много путешествуем, – объяснила Эванс. – Турниры проходят в Таиланде, Гонконге и Австралии. Это хорошо, но дорого. Если я выигрываю трофей, то получаю примерно 1200 фунтов без учета расходов. Каждый год я завоевываю большинство титулов, но мне все равно не хватает призовых на жизнь, это тяжело». В теннисе споры о равных призовых продолжаются до сих пор – по сравнению с другими видами спорта консервативный и не такой богатый снукер выступает оплотом маскулинности.

Еще один аргумент в пользу решения World Snooker Tour – высокий уровень Эванс и Нгон Йи по сравнению с некоторыми мужчинами, которые получали двухлетние тур-карты за успехи на отборочных турнирах в Африке, Америке и Океании. Рианн 12 раз выигрывала женский ЧМ, а два года назад чуть не выбила Шона Мёрфи с престижного пригласительного турнира Champion of Champions – Волшебник вырвал победу только в решающем фрейме (4:3). Нгон Йи тоже достойно противостояла мужчине – в квалификации на ЧМ-2020 девушка уступила опытному Алану Макманусу 6:10. Вряд ли лучшие снукеристки мира выступят в туре хуже, чем африканский чемпион из Марокко Амин Амири, который в этом сезоне проиграл девять из девяти матчей. Другой пример – попавший в тур от Океанской ассоциации Стив Мисфуд – австралиец получил двухлетнюю карту в 2019-м, но с тех пор не заявился ни на один турнир.

Рианн Эванс Фото: Getty Images

«У нас есть юниоры, представители всех стран, континентов, возрастов, и это прекрасно, – ответила Эванс тем, кто считает, что она попала в тур незаслуженно. – Конечно, вовлечение женщин – хороший шаг для снукера в целом. Почему люди не воспринимают более глобальную картину? Они дали шанс победителю от Океании, а тот им не воспользовался, это потраченное место. Вы можете хотя бы дать возможность тому, кто выложится по полной, поучаствует в каждом турнире и привлечет внимание к спорту».

Рианн права – хоть она и не прошла отбор через Q School, но посвятила снукеру всю жизнь и доказала преданность спорту. Приглашение двух женщин – мощный имиджевый ход, который вдохновит других бильярдисток. Раньше даже с талантом и трудолюбием они рассчитывали только на смехотворные призовые и насмешки со стороны мужчин, а престижные турниры и крупные призовые казались недостижимой мечтой. Теперь появилась возможность показать себя, разрушить гендерные стереотипы и заработать целое состояние. Это приглашение касается на только Эванс и Нгон Йи, но и девушек по всему миру – только так можно сделать снукер глобальным.

Снукер Кебабы, пиво, минимум тренировок. Секрет величия Уильямса 15/03/2021 В 09:02