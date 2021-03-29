Вопрос о величайшем игроке – вечный для любого вида спорта. Одни футбольные фанаты восхищаются результативностью и долголетием Месси и Роналду, другие преклоняются перед иррациональным волшебством Марадоны, третьи подсчитывают голы Пеле. Для армии болельщиков теннис олицетворяет легкий и изящный Федерер, оппоненты приводят в качестве аргумента статистику железных Надаля и Джоковича, которые по некоторым показателям уже превзошли Роджера.

Снукер – не исключение. Гениальность Ронни О’Салливана проявляется и в молниеносном стиле игры, и в статистике: 37 рейтинговых титулов, 1100 сенчури. Конкурент Ракеты за титул GOAT – Стивен Хендри, который безоговорочно доминировал в 1990-х и до сих пор удерживает самый главный рекорд: семь побед на чемпионатах мира. Есть и другие варианты: Стивен Дэвис шесть раз выиграл главный турнир и считается символом Золотого века снукера в 1980-х, Джон Хиггинс и Марк Селби поражают тактическим мастерством и железными нервами, Джадд Трамп больше двух лет превосходит остальных фаворитов и берет трофей за трофеем.

Сравнивать показатели можно бесконечно – спор о величайшем снукеристе все равно сводится к личным предпочтениям. Однако иногда даже к таким темам применяют чисто научный подход. В начале марта в журнале Оксфордского университета Journal of Complex Networks неожиданно вышел материал , посвященный именно этому вопросу. Автор статьи «Метод сложных сетей для ранжирования профессиональных снукеристов» Джозеф О’Брайен сознательно не учел субъективные критерии вроде зрелищности и красоты ударов. Вместо этого он предложил определить главного игрока за всю историю с помощью статистики и анализа.

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Стивен Хендри и Ронни О’Салливан Фото: Getty Images

О’Брайен собрал данные по официальным матчам за период с 1968-го по 2020-й – получилось 47710 встреч с участием 1221 спортсмена в 657 разных турнирах (рейтинговых, пригласительных и чемпионатах кругового формата). Следуя методу сложных или комплексных сетей, ученый учел не только количество побед и поражений каждого снукериста, но и уровень их соперников, полагаясь на разницу положительных и отрицательных результатов, а также на счет личных противостояний.

Например, победу над Марком Селби О’Брайен оценил выше, чем аналогичный результат против Эллиота Слессора, поскольку Шутник из Лестера – более сложный противник, чем его молодой соотечественник. По мнению автора, выстраивать топ величайших игроков в зависимости от общего количества выигранных матчей бессмысленно, если не брать в расчет мощь оппонентов. В таком случае, чтобы считаться величайшим, достаточно было бы заявляться на максимально возможное количество турниров или участвовать в ивентах со слабыми соперниками, где меньше конкуренция.

Итоговый список лучших снукеристов в истории преподнес несколько сенсаций. Вот как выглядит первая десятка:

Джон Хиггинс

Ронни О’Салливан

Марк Уильямс

Стивен Хендри

Марк Селби

Джадд Трамп

Нил Робертсон

Стив Дэвис

Шон Мёрфи

Джимми Уайт

В топ-20 не попали двукратный чемпион мира Алекс Хиггинс и умерший в 27 лет трехкратный победитель «Мастерс» Пол Хантер. Зато на 20-м месте оказался Райан Дэй, про которого фанаты вряд ли вспоминают в контексте разговоров о величии. Марко Фу (16-й) и Али Картер (12-й) забрались выше Дина Джуньху (17-й) – тоже неочевидный расклад, учитывая, что у гонконгца и англичанина семь рейтинговых титулов на двоих, а у Дракона – 14, включая три победы на чемпионате Великобритании.

Примечательно, что три первых места заняли игроки из так называемого Класса-92 – их карьера продолжается почти 30 лет. По мнению автора, это связано с тем, что другие великие снукеристы завоевывали титулы на протяжении более короткого промежутка времени. Они не сталкивались с такой разнообразной и серьезной конкуренцией, как Хиггинс, О’Салливан и Уильямс.

Джон, Ронни и Марк противостояли разным топ-снукеристам в 1990-х, 2000-х и 2010-х и на протяжении всего этого времени оставались на пике. Хендри выиграл все семь чемпионатов мира за одно десятилетие, шесть побед Дэвиса и Риардона уместились в девятилетний отрезок. Ракета впервые торжествовал в Крусибле в 2000-м, а в последний раз – в прошлом году. Это значит, что ему пришлось преодолеть сопротивление сильных противников из разных поколений – разброс обеспечил ему более высокое место в рейтинге по сравнению со звездами 1970-х и 1980-х.

Победы Хендри и Уайта имеют для алгоритма меньше значения, чем победы Хиггинса, О’Салливана и Уильямса, потому что последние сохраняют высокий уровень на протяжении более продолжительного времени. О’Брайен также обращает внимание на стабильность Джона, которая косвенно объясняет его лидерство в рейтинге: 22 года из 25 с 1995-го по 2019-й Волшебник из Уишоу держался в топ-10 мирового рейтинга. Четверо лидеров рейтинга в принципе демонстрируют потрясающее долголетие: во всех сезонах профессиональной карьеры каждый из них входит в топ-40 по методу сложных сетей. Единственные исключения – сезон-2012/13, когда Ронни участвовал только в чемпионате мира, и дебютный сезон Хендри.

Джон Хиггинс Фото: Getty Images

О’Брайен исходит из того, что нельзя одинаково оценивать победы над сильными соперниками на престижных турнирах и над аутсайдерами на соревнованиях со скромными призовыми. Например, Ронни в последнее время составляет личный календарь максимально избирательно и пропускает проходные ивенты – логично, что у него меньше побед, чем у конкурентов за тот же отрезок времени, но его положительные результаты котируются выше, потому что он чаще одерживает их на турнирах «Тройной короны», сериях Coral и Cazoo против соперников из топ-32.

Ракете О’Брайен противопоставляет Яня Бинтао – 21-летний китаец опережает Ронни по количеству побед за последние годы, так как заявляется практически на все турниры и чаще встречается со слабыми соперниками. Естественно, в рейтинге по методу сложных сетей вундеркинд – не конкурент легендарному ветерану, потому что тот выигрывает важные и сложные матчи.

Ученый считает такой метод анализа даже более справедливым и точным, чем действующий рейтинг, по которому за проход в следующий раунд на каждом турнире игрок получает определенное количество очков. Конечно, если бы при составлении учитывалась сила соперников, табель о рангах выглядела бы по-другому. За отрезок с 1997-го лидеры рейтинга лишь в шести сезонах становились сильнейшими по метрике О’Брайена – то есть обычно лучше всех выступал не тот, кто занимал первое место.

Если отвлечься от математических формул, на которых основывается исследование, становятся очевидны его достоинства и недостатки. С одной стороны, автор реализовал мечту статистических гиков: привел результаты спортсменов в соответствие друг другу, чтобы понять, чьи победы важнее и значимее. С другой, у ветеранов все равно больше шансов на лидерство в рейтинге, чем у тех, кто держался на пике всего несколько сезонов, просто потому, что они провели намного больше матчей. Это объясняет, почему в списке не нашлось места для легенд 1970-х – в те годы проводилось слишком мало турниров с небольшим количеством участников, чтобы их успехи перевесили достижения современных звезд.

Строгий анализ – единственный способ говорить о GOAT с претензией на объективность. Вопрос в том, нужна ли научная точность в спорах о снукере или каждый болельщик все равно останется при своем. Главная прелесть любого спорта в том, что его самые зрелищные и выдающиеся моменты невозможно представить в виде статистики, цифр и данных – всегда остается место для волшебства, которое не получается описать сухим исследовательским языком и которое каждый воспринимает по-разному.

Фанаты Ронни вспомнят сотни уникальных ударов кумира – алгоритм О’Брайена никак не учитывает их гениальность. То же касается изощренных отыгрышей Селби, сумасшеших трикшотов Трампа и даже драматичных поражений Уайта в финалах ЧМ – именно ореол романтичного неудачника сделал Джимми культовым снукеристом. Метод сложных сетей никак не учитывает обаяние и харизму игрока – в этом его главное упущение. За каждым именем скрывается человек. Масштаб его личности определяет величие не меньше, чем количество выигранных турниров или разница побед и поражений.

Снукер Кебабы, пиво, минимум тренировок. Секрет величия Уильямса 15/03/2021 В 09:02