Вопрос о величайшем игроке – вечный для любого вида спорта. Одни футбольные фанаты восхищаются результативностью и долголетием Месси и Роналду, другие преклоняются перед иррациональным волшебством Марадоны, третьи подсчитывают голы Пеле. Для армии болельщиков теннис олицетворяет легкий и изящный Федерер, оппоненты приводят в качестве аргумента статистику железных Надаля и Джоковича, которые по некоторым показателям уже превзошли Роджера.
Снукер – не исключение. Гениальность Ронни О’Салливана проявляется и в молниеносном стиле игры, и в статистике: 37 рейтинговых титулов, 1100 сенчури. Конкурент Ракеты за титул GOAT – Стивен Хендри, который безоговорочно доминировал в 1990-х и до сих пор удерживает самый главный рекорд: семь побед на чемпионатах мира. Есть и другие варианты: Стивен Дэвис шесть раз выиграл главный турнир и считается символом Золотого века снукера в 1980-х, Джон Хиггинс и Марк Селби поражают тактическим мастерством и железными нервами, Джадд Трамп больше двух лет превосходит остальных фаворитов и берет трофей за трофеем.
Сравнивать показатели можно бесконечно – спор о величайшем снукеристе все равно сводится к личным предпочтениям. Однако иногда даже к таким темам применяют чисто научный подход. В начале марта в журнале Оксфордского университета Journal of Complex Networks неожиданно вышел материал, посвященный именно этому вопросу. Автор статьи «Метод сложных сетей для ранжирования профессиональных снукеристов» Джозеф О’Брайен сознательно не учел субъективные критерии вроде зрелищности и красоты ударов. Вместо этого он предложил определить главного игрока за всю историю с помощью статистики и анализа.
WST Pro Series 2021
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Стивен Хендри и Ронни О’Салливан
Фото: Getty Images
О’Брайен собрал данные по официальным матчам за период с 1968-го по 2020-й – получилось 47710 встреч с участием 1221 спортсмена в 657 разных турнирах (рейтинговых, пригласительных и чемпионатах кругового формата). Следуя методу сложных или комплексных сетей, ученый учел не только количество побед и поражений каждого снукериста, но и уровень их соперников, полагаясь на разницу положительных и отрицательных результатов, а также на счет личных противостояний.
Например, победу над Марком Селби О’Брайен оценил выше, чем аналогичный результат против Эллиота Слессора, поскольку Шутник из Лестера – более сложный противник, чем его молодой соотечественник. По мнению автора, выстраивать топ величайших игроков в зависимости от общего количества выигранных матчей бессмысленно, если не брать в расчет мощь оппонентов. В таком случае, чтобы считаться величайшим, достаточно было бы заявляться на максимально возможное количество турниров или участвовать в ивентах со слабыми соперниками, где меньше конкуренция.
Итоговый список лучших снукеристов в истории преподнес несколько сенсаций. Вот как выглядит первая десятка:
- Джон Хиггинс
- Ронни О’Салливан
- Марк Уильямс
- Стивен Хендри
- Марк Селби
- Джадд Трамп
- Нил Робертсон
- Стив Дэвис
- Шон Мёрфи
- Джимми Уайт
В топ-20 не попали двукратный чемпион мира Алекс Хиггинс и умерший в 27 лет трехкратный победитель «Мастерс» Пол Хантер. Зато на 20-м месте оказался Райан Дэй, про которого фанаты вряд ли вспоминают в контексте разговоров о величии. Марко Фу (16-й) и Али Картер (12-й) забрались выше Дина Джуньху (17-й) – тоже неочевидный расклад, учитывая, что у гонконгца и англичанина семь рейтинговых титулов на двоих, а у Дракона – 14, включая три победы на чемпионате Великобритании.
Примечательно, что три первых места заняли игроки из так называемого Класса-92 – их карьера продолжается почти 30 лет. По мнению автора, это связано с тем, что другие великие снукеристы завоевывали титулы на протяжении более короткого промежутка времени. Они не сталкивались с такой разнообразной и серьезной конкуренцией, как Хиггинс, О’Салливан и Уильямс.
Джон, Ронни и Марк противостояли разным топ-снукеристам в 1990-х, 2000-х и 2010-х и на протяжении всего этого времени оставались на пике. Хендри выиграл все семь чемпионатов мира за одно десятилетие, шесть побед Дэвиса и Риардона уместились в девятилетний отрезок. Ракета впервые торжествовал в Крусибле в 2000-м, а в последний раз – в прошлом году. Это значит, что ему пришлось преодолеть сопротивление сильных противников из разных поколений – разброс обеспечил ему более высокое место в рейтинге по сравнению со звездами 1970-х и 1980-х.
Победы Хендри и Уайта имеют для алгоритма меньше значения, чем победы Хиггинса, О’Салливана и Уильямса, потому что последние сохраняют высокий уровень на протяжении более продолжительного времени. О’Брайен также обращает внимание на стабильность Джона, которая косвенно объясняет его лидерство в рейтинге: 22 года из 25 с 1995-го по 2019-й Волшебник из Уишоу держался в топ-10 мирового рейтинга. Четверо лидеров рейтинга в принципе демонстрируют потрясающее долголетие: во всех сезонах профессиональной карьеры каждый из них входит в топ-40 по методу сложных сетей. Единственные исключения – сезон-2012/13, когда Ронни участвовал только в чемпионате мира, и дебютный сезон Хендри.
Джон Хиггинс
Фото: Getty Images
О’Брайен исходит из того, что нельзя одинаково оценивать победы над сильными соперниками на престижных турнирах и над аутсайдерами на соревнованиях со скромными призовыми. Например, Ронни в последнее время составляет личный календарь максимально избирательно и пропускает проходные ивенты – логично, что у него меньше побед, чем у конкурентов за тот же отрезок времени, но его положительные результаты котируются выше, потому что он чаще одерживает их на турнирах «Тройной короны», сериях Coral и Cazoo против соперников из топ-32.
Ракете О’Брайен противопоставляет Яня Бинтао – 21-летний китаец опережает Ронни по количеству побед за последние годы, так как заявляется практически на все турниры и чаще встречается со слабыми соперниками. Естественно, в рейтинге по методу сложных сетей вундеркинд – не конкурент легендарному ветерану, потому что тот выигрывает важные и сложные матчи.
Ученый считает такой метод анализа даже более справедливым и точным, чем действующий рейтинг, по которому за проход в следующий раунд на каждом турнире игрок получает определенное количество очков. Конечно, если бы при составлении учитывалась сила соперников, табель о рангах выглядела бы по-другому. За отрезок с 1997-го лидеры рейтинга лишь в шести сезонах становились сильнейшими по метрике О’Брайена – то есть обычно лучше всех выступал не тот, кто занимал первое место.
Если отвлечься от математических формул, на которых основывается исследование, становятся очевидны его достоинства и недостатки. С одной стороны, автор реализовал мечту статистических гиков: привел результаты спортсменов в соответствие друг другу, чтобы понять, чьи победы важнее и значимее. С другой, у ветеранов все равно больше шансов на лидерство в рейтинге, чем у тех, кто держался на пике всего несколько сезонов, просто потому, что они провели намного больше матчей. Это объясняет, почему в списке не нашлось места для легенд 1970-х – в те годы проводилось слишком мало турниров с небольшим количеством участников, чтобы их успехи перевесили достижения современных звезд.
Строгий анализ – единственный способ говорить о GOAT с претензией на объективность. Вопрос в том, нужна ли научная точность в спорах о снукере или каждый болельщик все равно останется при своем. Главная прелесть любого спорта в том, что его самые зрелищные и выдающиеся моменты невозможно представить в виде статистики, цифр и данных – всегда остается место для волшебства, которое не получается описать сухим исследовательским языком и которое каждый воспринимает по-разному.
Фанаты Ронни вспомнят сотни уникальных ударов кумира – алгоритм О’Брайена никак не учитывает их гениальность. То же касается изощренных отыгрышей Селби, сумасшеших трикшотов Трампа и даже драматичных поражений Уайта в финалах ЧМ – именно ореол романтичного неудачника сделал Джимми культовым снукеристом. Метод сложных сетей никак не учитывает обаяние и харизму игрока – в этом его главное упущение. За каждым именем скрывается человек. Масштаб его личности определяет величие не меньше, чем количество выигранных турниров или разница побед и поражений.
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