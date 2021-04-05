26 марта Джадд Трамп неожиданно уступил Барри Хокинсу в четвертьфинале Tour Championship – последнего крупного турнира перед чемпионатом мира. Под конец сезона Ястреб набрал форму, но первый номер рейтинга все равно казался очевидным фаворитом. Хокинс – удобный соперник для Трампа, потому что Барри часто не хватает характера для решающего усилия, а Джадд в последние годы, наоборот, прокачал силу воли и менталитет победителя.

Психологическое превосходство Туза наглядно проявилось в полуфинале недавнего German Masters, когда более молодой соперник уступал 1:5, но взял пять фреймов подряд и вытащил безнадежный матч. Превосходство Хокинса в последнем матче против Трампа удивило, но победа получилась абсолютно заслуженной: Барри вел 5:3 и 9:6, оформил несколько крупных серий и наконец отстоял преимущество, хотя находился под мощным давлением.

Несмотря на классный перфоманс соперника, после встречи Джадд уделил больше внимания удаче Барри, который допустил несколько грубых ошибок в атаке, но не оставил Трампу никаких вариантов для начала серии. «Он нанес пару крайне неточных ударов и легко отделался с ними, – сказал Туз. – Иногда такое случается. В другой раз с таким количеством промахов, если бы у меня появились возможности после хотя бы половины из них, матч сложился бы совсем по-другому. Я тоже пару раз промахнулся в конце, потому что устал».

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Интервью Трампа привлекло внимание к не самой приятной черте сильнейшего снукериста последних лет: Джадд не умеет проигрывать. После обидных вылетов от топ-противников, сенсационных поражений от аутсайдеров или просто слабых матчей англичанин обязательно придумывает, почему не получилось показать максимум. Например, летом 2020-го он уступил Стивену Магуайру в полуфинале Tour Championship 6:9 и оправдал блеклое выступление слишком высокой температурой в зале: «Условия были плохие, поэтому и качество разочаровало. Сегодня чересчур жарко для снукера. В хороших условиях я сыграл бы лучше».

Джадд Трамп Фото: Eurosport

В ноябре прошлого года в третьем раунде Northern Ireland Трамп с трудом прихлопнул Люку Бреселя в десайдере и на этот раз пожаловался уже на мороз: «Мне было тяжело, условия сильно разочаровали. Покрытие весь турнир слишком тяжелое, а еще здесь очень холодно и поэтому сыро. Тяжело контролировать биток и выполнять нижний винт». В феврале 2021-го Джадд снова пострадал от влажности: в 1/64 финала турнира в Уэльсе Хоссейн Вафаей вынес фаворита 4:2 и прервал серию Трампа из 28 выигранных матчей до четырех побед.

«Здесь очень тяжелое покрытие – как в Китае, – рассуждал англичанин после вылета. – Уровень игры на турнире не очень высокий, судя по тому, что я видел. Отыгрыши чаще не оставляют возможностей для атаки, что плохо с точки зрения зрелищности. Столы устанавливают посторонние люди, которые не играют в снукер, и им кажется, что все нормально». Трамп считал главной причиной поражения новое место проведения турниров – до этого все соревнования сезона проходили в Милтон-Кинс, но Welsh Open и Tour Championship перенесли в Celtic Manor в валлийском Ньюпорте. Болельщики в твиттере саркастично шутили, что Джадд больше не завоюет ни одного титула, если World Snooker Tour вдруг уедет с «Маршалл-Арены».

Трамп даже пригрозил отказом от участия в Gibraltar Open, если и этот ивент перенесут в Уэльс. Однако турнир все-таки состоялся в Милтон-Кинс, а Туз разнес в финале приятеля Джека Лисовски (4:0) и защитил титул. После очередного триумфа Джадд признался, что плохо переносит поражения, но каждая неудача мотивирует его и делает сильнее: «У меня было несколько слабых недель – важно отреагировать на них как можно быстрее. Я настолько не умею проигрывать, что вылеты вдохновляют меня. Они заставляют играть сильнее, чтобы не пришлось снова испытать это ощущение».

Такой подход не уникален для звездных спортсменов: Криштиану Роналду, Рафаэль Надаль и Новак Джокович тоже играют не только против конкретного соперника, а против самой идеи поражения. Перфекционизм делает любой результат, кроме победы, невыносимым, заставляет непоследовательно и изворотливо оправдываться. Иногда Трамп противоречит сам себе: в 2019-м Туз посмеялся, когда Магуайр объяснил его разгромную победу (13:6) в 1/4 ЧМ везением, а в 2021-м сам использовал ту же отмазку, когда его выбил Хокинс.

Барри возмутила риторика Трампа: «Он не может винить исключительно раскат шаров. У него было достаточно возможностей, а он промахивался чаще, чем когда-либо за последние два сезона». Однако именно подобная реакция отличает Джадда от игроков вроде Ястреба – хорошего парня и техничного снукериста, но недостаточно амбициозного спортсмена. Разница в завоеванных трофеях сопоставима с разницей характеров: на счету Трампа уже 22 рейтинговых титула, Хокинс завоевал всего три.

Джадд Трамп Фото: Eurosport

Знаменитостям тяжело переносить провалы – мало кому удается достойно отреагировать, когда нервы на пределе, а до следующего матча остается несколько недель. Правда, Джадд выделяется бестактными интервью с самого начала карьеры, когда до статуса селебрити оставалось еще далеко: например, в 2012-м 22-летний бунтарь обозвал Нила Робертсона скучным и медленным после поражения от австралийца на «Мастерс».

С тех пор Трамп прошел большой путь и повзрослел, но по-прежнему редко проявляет благородство. Когда матч складывается не по плану, Туз будто возвращается в начало карьеры и снова превращается в капризного тинейджера. Обида на весь мир захватывает Джадда не только в конкретных матчах, но и вообще по ходу сезона. Когда в начале года ему пришлось сняться с «Мастерс» из-за положительного теста на коронавирус, Трамп резко раскритиковал решение World Snooker Tour, из-за которого лишился крупных призовых и потенциального мэйджора: «Не думаю, что это точный анализ. Смехотворно исключать меня за это с турнира. Я чувствовал себя абсолютно нормально и вряд ли болел, все решил ошибочный тест».

Чуть позже капризная звезда расстроилась уже из-за слишком плотного календаря – Трампа взбесил график, по которому Tour Championship начался на следующий день после завершения одного из этапов WST Pro Series. Председатель руководящей организации Барри Хирн осадил Джадда – напомнил, что тот спортсмен, а не врач, и посоветовал сосредоточиться на том, что у него получается лучше всего: «Надеюсь, он не перейдет в режим постоянной критики. Когда сидишь в ограниченном пространстве и ждешь следующих матчей, иногда тобой овладевают негативные мысли».

Трамп – однозначно лучший игрок последних лет и олицетворение снукера, но отношение к результатам по-прежнему остается его главной слабостью. С одной стороны, эпизодические провалы придают ему сил и закаляют, с другой – нелепо, когда спортсмен выигрывает пять трофеев за сезон, но не признает заслуги оппонентов после редких поражений. Туз доминирует в туре, но приуменьшает чужие достижения, как будто одно или два слабых выступления перечеркивают его выдающиеся результаты. Хладнокровно воспринимать неудачи и хвалить соперников за захватывающую борьбу – следующая ступень на пути к величию, которую предстоит покорить Джадду.

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