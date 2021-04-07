Финал чемпионата мира по снукеру пройдет со 100-процентной заполняемостью трибун и станет первым соревнованием в Англии после локдауна, на которое допустят такое число зрителей.

Зал в Крусибле будет заполняться постепенно. Первый раунд пройдет с 33-процентной заполняемостью с соблюдением всех принципов социального дистанцирования. На второй раунд заполнят 50 процентов мест, на четвертьфиналы – 75 процентов уже без использования социального дистанцирования.

Наконец, во время финала зал будет заполнен полностью. Единственное требование к болельщикам – носить защитные маски. Об этом сообщает The Sun . Снкукерный чемпионат мира был выбран правительством как пилотный проект по возвращению фанатов на спортивные арены.

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