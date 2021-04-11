Лидер мирового рейтинга в снукере Джадд Трамп считает, что его спорт находится в стагнации и рискует остаться позади других видов, если руководство ничего не предпримет для привлечения молодой аудитории.

«Снукер будто застрял в колее и отстает от других видов спорта. Я играю в гольф и вижу, как меняется одежда гольфистов, становясь более подходящей к молодежи. Сейчас люди не ходят в жилетках, как 40 лет назад, снукер отстает, застряв в своих привычках», – отметил он в интервью Metro.сo.uk

Также Трамп считает, что руководство не продвигает молодых игроков.

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«Много молодежи приехало на чемпионат мира, а все разговоры в соцсетях посвящены людям, которые были популярны 30 лет назад.

Ничего не изменится, если не идти на риск и не транслировать разных игроков. Иначе мы останемся без зрителей: прежнее поколение болельщиков уйдет, а нового не появится.

Ничего не имею против Кена Доэрти, но во время его матча в твиттере писали: чемпион мира-1997. Они должны продвигать молодых звезд, таки как, Джейми Кларк и Юлиан Бойко», – добавил спортсмен.

26 марта Трамп неожиданно уступил Барри Хокинсу в четвертьфинале Tour Championship – последнем крупном турнире перед чемпионатом мира.

Трамп победитель 22 рейтинговых турниров.

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